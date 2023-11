'Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney trotse ouders: kindje geboren op bijzondere datum'

en Mikky Kiemeney zijn volgens de Spaanse media dinsdag de trotse ouders geworden van hun eerste kindje. De middenvelder van FC Barcelona was na zijn revalidatie weer teruggekeerd bij de selectie, maar was de laatste dagen weer afwezig. Volgens Mundo Deportivo was dat vanwege de geboorte van hun eerste kindje.

Een naam of geslacht is nog niet bekend gemaakt door het koppel, dat de laatste 24 uur op social media in elk geval nog stil was en van wie bekend was dat Mikky Kiemeney ergens in deze periode zou bevallen. Volgens de Spaanse krant is het kind op 21 november geboren: een bijzondere dag omdat Frenkie het rugnummer 21 draagt ter nagedachtenis aan zijn overleden opa, die overleed op de 21ste verjaardag van Frenkie.

"FC Barcelona heeft toestemming gegeven voor zijn afwezigheid dinsdag en donderdag keerde hij wel weer terug op het trainingsveld", schreef het medium.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Mundo Deportivo had zijn afwezigheid dus niets te maken met eventuele fysieke klachten wordt de voetballer komend weekend weer ‘gewoon’ terugverwacht bij FC Barcelona voor het treffen met Rayo Vallecano in LaLiga. Dat is een opsteker, omdat Gavi in de interlandperiode wegviel met een kruisbandblessure. Frenkie ontbrak juist in de afgelopen maanden bij de Catalaanse grootmacht.