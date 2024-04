'Geen clubvoetbal meer voor De Jong, maar EK komt niet in gevaar'

heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona dit seizoen gespeeld. Dat meldt Marca althans. De middenvelder moest zich zondagavond in de slotfase van de eerste helft van de Clásico tegen Real Madrid noodgedwongen laten vervangen. De Spaanse krant verwacht dat De Jong de komende tijd niet meer van waarde kan zijn voor FC Barcelona. Of deelname aan het Europees Kampioenschap daarmee in gevaar komt, wordt niet duidelijk.

Voor De Jong is zijn nieuwe blessure een hard gelag. De middenvelder maakte nog geen twee weken geleden nog zijn rentree na wekenlang buitenspel te hebben gestaan met een enkelblessure. De Jong had in het tweeluik met Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League een basisplaats en verscheen ook in de Clásico tegen Real Madrid aan de aftrap. Hij zou het rustsignaal echter niet halen. Na een duel met Federico Valverde, waarbij de enkel van De Jong een vervelende beweging maakte, moest hij zich per brancard van het veld laten dragen. De voormalig Ajacied hield zijn handen voor zijn ogen en dat voorspelde al weinig goeds.

Volgens Marca komt De Jong dit seizoen in elk geval niet meer in actie voor FC Barcelona. Wat de schade precies is, wordt uit het artikel van het Spaanse medium niet duidelijk. Maar het durft wel met honderd procent zekerheid te zeggen dat de Nederlander dit seizoen geen minuten meer gaat maken voor zijn club. Dat betekent dat hij de competitieduels met Valencia, Girona, Real Sociedad, Almería én Rayo aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Een hard gelag voor De Jong en ook Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal sprak laatst nog zijn blijdschap uit over de rentree van de middenvelder, die de laatste drie interlandperiodes allemaal aan zich voorbij moest laten gaan.

Update 12:59 uur: 'EK komt niet in gevaar'

Deelname aan het EK in Duitsland komt niet in gevaar voor De Jong. Dat melden bronnen aan ESPN althans. Het medium bevestigt dat de middenvelder dit seizoen niet meer in actie komt voor FC Barcelona.

