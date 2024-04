Regi Blinker ziet twee spelers die té goed zijn voor de Eredivisie: ‘Tegenstanders vallen gewoon om’

PSV boekte zaterdag een afgetekende 6-0 overwinning op Vitesse en zette daarmee een volgende stap richting het eerste kampioenschap sinds 2018. Niet voor het eerst dit seizoen behoorden en tot de smaakmakers in het elftal van trainer Peter Bosz. Voormalig profvoetballer Regi Blinker is van mening dat zowel Dest als Veerman te weinig uitdaging heeft in de Eredivisie.

Het is weliswaar nog geen vier jaar, maar het voelt alweer als een eeuwigheid geleden dat Dest de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. Na slechts één en vanwege de uitbraak van het coronavirus niet eens een volledig seizoen, maakte de vleugelverdediger de overstap van Ajax naar FC Barcelona. Ronald Koeman haalde Dest naar Spanje en onder de Nederlandse oefenmeester kwam de dribbelaar nog wel aan zijn minuten, maar na het ontslag van de coach en de aanstelling van Xavi Hernández verdween hij langzaam maar zeker naar de achtergrond. Na een teleurstellend jaar bij AC Milan keerde Dest bij PSV terug op de Nederlandse velden.

En die keuze heeft uitstekend uitgepakt. Dest is al vanaf het begin van het seizoen een van de absolute smaakmakers in de Eredivisie. PSV heeft een optie tot koop in het huurcontract bedongen en zou dat graag willen lichten, maar Dest liet zaterdag na afloop van het thuisduel met Vitesse nog in het midden wat hij van plan is. Blinker denkt dat de verdediger té goed is voor de Eredivisie. “In het begin van dit seizoen dacht ik: dit gaat steeds maar net goed, met die kleine pasjes en dat getruc van hem. Maar hij doet het nu al een wedstrijdje of dertig en góéd ook, zeg”, wordt Blinker geciteerd door De Telegraaf. “Tegenstanders vallen gewoon om bij dat kappen en draaien. Het lijkt me ook vreselijk om tegen hem te spelen. De Eredivisie lijkt soms een speeltuin voor hem. Het oogt veel te makkelijk en hij heeft meer uitdaging nodig.”

Dest kwam dit seizoen 37 keer in actie voor PSV, goed voor twee doelpunten en zeven assists. Een stuk meer assists verzorgde Veerman, die na 37 wedstrijden op zes doelpunten en vijftien assists staat. De middenvelder verzorgde er tegen Vitesse nog eentje. Veerman is, evenals Dest, door Blinker opgenomen in het Elftal van de Week. “Hij zal bijna altijd in het elftal staan, maar hij is gewoon zo soeverein. Hij heeft zoveel rust, komt continu in de positie om aanspeelbaar te zijn en weet dan al waar hij die bal vooruit gaat passen. Voor hem geldt hetzelfde als voor Dest: het lijkt of hier nog heel weinig uitdaging voor hem is”, aldus de oud-speler van onder meer Feyenoord, Celtic en Sparta Rotterdam.

