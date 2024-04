Afellay houdt zijn hart vast voor Oranje: 'Zijn reactie was alleszeggend'

Ibrahim Afellay ziet het somber in voor . De middenvelder van FC Barcelona viel zondagavond tijdens de Clásico tegen Real Madrid geblesseerd uit na een duel met tegenstander Federico Valverde, de grote vrees is nu dat het EK in Duitsland in gevaar komt voor de onbetwiste basisspeler van het Nederlands elftal.

In Studio Voetbal bespreekt Afellay, zelf geen onbekende op het gebied van blessures, het voorval in Santiago Bernabéu. "Ja, ik zag het moment gebeuren. Zijn reactie was alleszeggend. Zodra een speler op die manier reageert, dan weet je dat het niet om een paar dagen gaat. Ik hoop echt voor alles en iedereen dat het meevalt, maar gezien zijn eerste reactie ziet het er niet goed uit."

De eveneens aangeschoven NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg blijkt ietsje positiever. "Het gaat om de enkel, hè? Hij kwam net terug van een blessure, dat was óók een enkelblessure." Vervolgens analyseert hij het moment waarop het fout ging voor De Jong: "Het was een heel ongelukkig. Hij nam een beetje een risico in het duel. Dat moet natuurlijk ook wel, je moet je been ook niet terugtrekken. Maar daardoor klapte zijn voet echt helemaal dubbel, dus je vreest echt het ergste."

Pierre van Hooijdonk is het niet geheel met dat betoog eens: "Soms moet je wél terugtrekken. In dit geval had hij dat misschien wel moeten doen." Stekelenburg hervat: "Het is geen knie, de enkel gaat vaak een stuk sneller." Toch moet er nog steeds gevreesd worden voor de EK-deelname van De Jong, denkt ook Stekelenburg: "Het is niet zo heel lang meer, tot het EK." Over iet minder dan twee maanden, op 16 juni, speelt Oranje het eerste groepsduel tegen Polen. Vijf dagen later is Frankrijk de tweede tegenstander in de poule, die op 25 juni wordt afgesloten met de wedstrijd tegen Oostenrijk.

