Steun voor Erik ten Hag: 'Je gaat geen betere manager vinden dan hij, tenzij...'

Erik ten Hag is de op één na beste manager voor Manchester United, stelt zijn voormalig assistent Benni McCarthy. De Zuid-Afrikaan, die als speler enkele seizoenen uitkwam voor Ajax, maakte tot afgelopen zomer deel uit van de technische staf van Ten Hag op Old Trafford.

McCarthy werd aangesteld als spitsentrainer toen Ten Hag als manager aan de slag ging in Manchester. Gedurende hun twee jaar durende samenwerking heeft de Nederlander een grote indruk gemaakt op de Zuid-Afrikaan: "Ik kan me voorstellen hoe zwaar het is voor Erik, want hij is waarschijnlijk een van de hardst werkende managers die ik ooit ben tegengekomen. Zijn oog voor detail, die man gaat om 4.00 uur 's nachts pas slapen", zegt McCarthy in gesprek met SuperSport.

Ondanks de bezetenheid van Ten Hag vallen de resultaten in zijn derde seizoen behoorlijk tegen. Na wekenlange speculaties over een mogelijk ontslag kwam afgelopen week naar buiten dat de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax een zes uur durend 'crisisoverleg' overleefd zou hebben en daarom na de interlandbreak 'gewoon' weer op de bank mag plaatsnemen als de Premier League hervat wordt met het thuisduel tegen Brentford (zaterdag 19 oktober).

"Als je er zoveel werk in steekt, verwacht je dat het goed gaat. Maar ik zeg je dat er iets niet klopt", vervolgt McCarthy. "Mensen zoeken de oplossing altijd in het vervangen van de trainer, maar door wie? Wie is er beter dan degene die ze nu hebben?", vraagt de Zuid-Afrikaan zich hardop af, om vervolgens zelf het antwoord te geven. "Je gaat geen betere vinden, tenzij Pep Guardiola besluit om City te verruilen voor United. Maar daarbuiten kan ik niet zeggen dat er veel beter zijn dan Ten Hag", stelt McCarthy.

