Erik ten Hag krijgt Nederlander die te goed is voor de Eredivisie getipt in Manchester

Hans Kraay junior is van mening dat een uitstekende speler is voor Manchester United, zo geeft de verslaggever van ESPN aan in zijn column voor Voetbal International. Kraay ziet dat The Red Devils met het halen van - die speelt op de positie van Schouten - een onbegrijpelijke aankoop heeft gedaan.

"Als ik kijk naar de controlerende middenvelder van Manchester United, Manuel Ugarte, waar vijftig miljoen voor is betaald, dan is Schouten vele malen beter", stelt Kraay woensdagochtend in zijn column voor Voetbal International. Ik denk dat hij inmiddels inderdaad bijna te goed is voor de Eredivisie", zegt Kraay over Schouten. De analist van ESPN geeft aan het 'nog steeds ongelooflijk' te vinden dat Schouten in het verleden niet is opgepikt door Feyenoord, toen de middenvelder om de hoek speelde bij Excelsior.

Kraay tipt Schouten aan Erik ten Hag, nadat hij afgelopen week indruk heeft gemaakt op het hoogste niveau: "Hij is top-top in de Eredivisie. Hij was geweldig op het EK. En was waanzinnig goed in de Champions League tegen Sporting Portugal. Schouten is altijd aanspeelbaar, ook in de dekking, en heeft ogen in de rug", is Kraay vol bewondering. "Twee spelers schieten met die laatste eigenschap in mijn gedachten voorbij: Zinedine Zidane en Luka Modric. Schouten speelt alles vooruit. Met twee vingers in de neus kan hij het tempo en de intensiteit van de Champions League aan."

Schouten is een speler waar PSV in de toekomst winst op kan maken. De Eindhovenaren zijn blij om momenteel nog steeds te kunnen beschikken over de middenvelder, maar in de komende maanden zal er ongetwijfeld interesse op gang gaan komen voor de controleur. FootballTransfers schat de marktwaarde van de middenvelder momenteel in op zo'n twintig miljoen euro. De transfersom bij een eventueel vertrek zal vermoedelijk hoger uitpakken.

