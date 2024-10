'Rotte appel' bij Man United geïdentificeerd: 'Ten Hag kon nét op tijd ingrijpen'

Eén van de - zo niet dé - laatste 'rotte appels' in de selectie van Manchester United wordt geïdentificeerd in de AD Voetbal Podcast. Erik ten Hag zou grote problemen hebben met , de man die in het debuutjaar van de trainer juist een enorme opleving kende.

Eén van Ten Hags voorgangers, José Mourinho, beklaagde zich - zonder daarbij namen te noemen - over een aantal negatieve elementen in de spelersgroep van de worstelende grootmacht. Algemeen werd aangenomen dat Paul Pogba, die in de zomer van 2022 (waarin Ten Hag werd aangesteld) transfervrij terugkeerde naar Juventus, daartoe kon worden gerekend.

In de podcast van het AD stipt host Etienne Verhoeff aan dat het United van Ten Hag grote moeite heeft om tot scoren te komen. "Als je de statistieken erop naslaat dan zijn de expected goals (xG, red.) vele malen hoger dan wat ze daadwerkelijk scoren", zegt Verhoeff. Geert Langendorff, correspondent voor de krant in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zoomt in op het geval-Rashford. "Van hem weten we dat hij problemen buiten het veld heeft, niet helemaal binnen de lijntjes kleurt. Toen je hem zondag zag tegen Aston Villa (0-0), hij zat opzichtig te solliciteren naar een rode kaart. Gelukkig kon Ten Hag nét op tijd ingrijpen en hem naar de kant halen, anders hadden ze voor de derde keer op rij met tien man gestaan."

"Hij is één van de rotte appels", vervolgt Langendorff. "Mourinho heeft nooit namen genoemd, maar hij heeft wel gezegd dat er nog één of twee zaten die hem het werk onmogelijk maakten. Anthony Martial was er eentje van, die is inmiddels weg. Maar het feit dat Mourinho zei dat er nog eentje zit, dat kan er maar één zijn en dat is dat is Rashford. Kan iemand hem aan de praat krijgen? Wie weet... Het is wel een van de grootverdieners bij de club. Hij heeft talent, maar hij zit ondertussen ook niet meer bij het Engels elftal", aldus Langendorff.

