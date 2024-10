Ruud Gullit betreurt keuze van Joshua Zirkzee: 'Hij had beter...'

Ruud Gullit denkt dat er afgelopen seizoen niet verstandig aan gedaan heeft om voor Manchester United te kiezen. De 62-jarige oud-voetballer zegt in een interview met La Gazzetta dello Sport dat Zirkzee beter voor een dienstverband bij AC Milan had kunnen kiezen.

De 23-jarige Zirkzee maakte de afgelopen twee seizoenen indruk in het shirt van Bologna, dat in 2023/24 mede dankzij elf competitiegoals van de Nederlander een ticket voor de Champions League wist te bemachtigen. Het kwam Zirkzee op belangstelling van verschillende topclubs te staan. Milan was daar één van, maar het werd uiteindelijk het Manchester United van Erik ten Hag.

"Hij had beter ja kunnen zeggen tegen Milan, in plaats van te verhuizen naar Engeland", meent Gullit. "Hij kent de Serie A, voor zijn ontwikkeling zouden nog een paar seizoenen in deze competitie heel bruikbaar zijn geweest, maar dan bij een topclub als Milan", vervolgt de tweevoudig winnaar van de Ballon d'Or. "Nu zit hij bij een club met heel veel problemen, waar zijn groei niet gefaciliteerd wordt. Zijn cijfers zijn ook niet heel spannend", verwijst Gullit naar het feit dat Zirkzee alleen bij zijn debuut, in het Premier League-duel met Fulham, voor United wist te scoren.

Desondanks denkt Gullit dat Zirkzee de kwaliteiten bezit om alsnog te slagen in Manchester: "Ik hoop dat hij het tij kan keren na een onvermijdelijke periode van settelen. Hij is goed, daar is geen twijfel over, maar het is moeilijk om het goed te doen bij United op een historisch moment als dit", wijst Gullit op de onrustige tijden waar de club van Ten Hag doorheen gaat.

