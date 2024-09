‘Zorgen voor Zirkzee: Van Nistelrooij dringt bij clubleiding Man United aan op nieuwe spits’

Als het aan Ruud van Nistelrooij ligt, gaat Manchester United zich in de winter versterken met , zo melden bronnen aan FootballTransfers. De spits van Juventus moet op Old Trafford de concurrentie aangaan met en Rasmus Højlund.

Vlahovic wordt de afgelopen jaren met regelmaat in verband gebracht met een transfer naar de Premier League en Manchester United zou de volgende club zijn met belangstelling voor de Serviër. Dat zou allemaal te wijten zijn aan Van Nistelrooij. De nieuwe assistent van Erik ten Hag is namelijk groot fan van Vlahovic en ziet de spits maar wat graag naar Manchester komen.

In augustus kwam naar buiten dat Manchester United van plan is om Van Nistelrooij onder Ten Hag klaar te stomen voor de rol van hoofdtrainer. De oefenmeester heeft nu nog een contract tot medio 2026 op Old Trafford, maar moet daarna dus worden vervangen door zijn huidige assistent. Zodoende hecht de clubleiding van Manchester United veel waarde aan de mening van Van Nistelrooij en wordt serieus overwogen Vlahovic in januari naar de Premier League te halen.

Veel spitsen bij Manchester United

Het opvallende aan deze transfer, is dat Manchester United al aardig voorzien is wat betreft spitsen. Zo kwam Højlund afgelopen zomer voor een bedrag van bijna 74 miljoen euro van Atalanta en werd in de voorbije transferwindow ook Zirkzee aan de selectie toegevoegd. Daarnaast moet ook toptalent Chido Obi-Martin nog overkomen van Arsenal.

De druk op Erik ten Hag als trainer van Manchester United neemt toe.