‘Van Nistelrooij wordt hoofdtrainer van Manchester United’

Het is zeer aannemelijk dat Ruud van Nistelrooij binnen twee jaar als hoofdtrainer voor de groep staat bij Manchester United, zo verzekert een bron aan FootballTransfers. Momenteel is de voormalig PSV-trainer de rechterhand van trainer Erik ten Hag bij de Engelse grootmacht, maar het is de bedoeling dat hij aan de hand van zijn landgenoot wordt klaargestoomd om hem op te volgen.

Van Nistelrooij is sinds vorige maand werkzaam als assistent-trainer van Ten Hag bij The Red Devils. De voormalig topspits zou zelfs al gevraagd zijn om dit seizoen aan de slag te gaan als eindverantwoordelijke. Van Nistelrooij, die 219 officiële wedstrijden voor Manchester United speelde, bedankte voor de eer omdat hij de druk te groot vond. Vervolgens werden er gesprekken gestart voor een rol als assistent.

Net als Ten Hag heeft ook Van Nistelrooij een contract dat loopt tot medio 2026. Het ligt volgens FootballTransfers wel in de lijn der verwachting dat de clubleiding van Manchester United hem dan een baan aanbiedt als hoofdtrainer. “Vergis je niet, Ruud zal binnen de komende twee jaar de manager van Manchester United zijn”, is de bron stellig.

Bij Manchester United laat Van Nistelrooij vooralsnog een uitstekende indruk achter. Zo was de Nederlander cruciaal voor The Red Devils bij het binnenhalen van een toptalent van Arsenal, eiste hij de hoofdrol op tijdens een training van Manchester United op het trainingskamp in Amerika en is een van de talenten ook uitermate te spreken over Van Nistelrooij.

