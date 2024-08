Fans Man United zeggen hetzelfde over eerste trainingsbeelden De Ligt en noemen Ajax

Supporters van Manchester United hebben hoge verwachtingen van . De kersverse Mancunian stond donderdag op het trainingsveld en liet zich direct gelden, zo viel supporters op.

Donderdag verschenen trainingsbeelden waarop De Ligt zich vocaal laat gelden. “Zonder twijfel onze toekomstige aanvoerder”, luidt het bijschrift dat een fan erbij schreef. Andere supporters zijn ook lyrisch. De Ligt wordt een ‘krijger’ genoemd en een andere fan schrijft: “Niet verrassend dat hij op zijn negentiende al aanvoerder was van Ajax.”

De Ligt werd dinsdagavond officieel gepresenteerd door Manchester United. De Nederlander gaat spelen met rugnummer 4, dat hij ook droeg bij zijn vorige clubs Bayern München en Ajax. Vrijdagavond zou De Ligt zijn debuut kunnen maken in de Premier League-wedstrijd tegen Fulham. Net als Noussair Mazraoui, die gelijktijdig overkwam van Bayern, zit hij bij de wedstrijdselectie.

LEES OOK: Voormalig Manchester United-verdediger twijfelt aan De Ligt: 'Hij moet het laten zien in een moeilijkere competitie’

🔗 'Ten Hag schakelt door en gaat na De Ligt en Mazraoui achter volgende ex-Ajacied aan'

Manchester United krijgt mogelijk nóg een smaakmaker van het Ajax van 2018/19.

Easily our future captain pic.twitter.com/gKTQLIuASI — Ethan (@ethanmaps) August 15, 2024

No wonder he became an Ajax captain at the age of 19! He might easily be our future VC/Captain! 💪🏾 — Omar Miskin (@Omarlysia) August 15, 2024

I like the energy. We need it! — MaxW (@MandirnoB) August 15, 2024

Definitely. When Bruno retires — Fernansh Era (@BrunoFernanshh) August 15, 2024

not surprising when he was captain of Ajax at 19 — Decaf (@DecafUtd) August 15, 2024

I like him a lot, idk if he's our guy long term with Yoro already here tho but yeah im liking this deal more and more everyday — ❄️ (@krishhutd) August 15, 2024