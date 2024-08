Voormalig Manchester United-verdediger twijfelt aan De Ligt: 'Hij moet het laten zien in een moeilijkere competitie’

Jaap Stam vraagt zich af of het niveau van de Premier League wel aan kan. Volgens de oud-verdediger van The Red Devils was zijn landgenoot bij Juventus en Bayern München geen vaste basiskracht. Terwijl de Serie A en de Bundesliga lager aangeschreven staan dan de Premier League, aldus Stam.

“De Ligt is een speler waarvan je zou zeggen in potentie, en vooral vanuit het verleden bij Ajax, dat moet hij kunnen”, vertelt Stam in gesprek met ESPN. “Uiteindelijk heeft Matthijs, met alle respect, in Italië niet altijd in de basis gestaan en in Duitsland niet in de basis gestaan”, beseft de 66-voudig Oranje-international.

“Daar zit toch iets van: wat heeft zich daar afgespeeld waarom hij niet altijd speelt? Heeft dat met hemzelf te maken of ligt dat aan de keuzes van de trainers? De Ligt moet het laten zien in de Premier League, nog een moeilijkere competitie dan Duitsland en Italië. Met alle respect voor deze twee competities.”

Stam twijfelt ook over Mazraoui

Stam, die zelf tot 127 wedstrijden in dienst van Manchester United kwam, twijfelt ook aan de geschiktheid van Mazraoui voor de Premier League. “Hij is aan de bal enorm goed. Hij kan aan de binnen- en buitenkant spelen, dat weten we allemaal. Maar hij is fysiek niet de sterkste, en ook niet de snelste”, weet de oud-verdediger van onder meer Ajax, AC Milan en Manchester United.

Toch schrijft hij Mazraoui op voorhand niet af. “Maar als de spelers om hem heen zo goed kunnen zijn dat hij in bepaalde posities kan spelen. Dat hij dus echt van waarde kan zijn aan de bal en met zijn voorzetten, zijn loopacties van de binnenkant. Dan kun je daar veel aan hebben. Je weet altijd als trainer: je hebt een bepaald risico met het inbrengen van deze spelers”, besluit Stam.

