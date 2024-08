Twee Nederlanders genoemd als interessantste Premier League-aanwinsten, maar niet De Ligt en Mazraoui

Het Premier League-seizoen gaat komend weekend van start en dus delen de Engelse analisten hun voorspellingen. Daarin worden de namen van twee Nederlanders genoemd, maar en , dinsdag gepresenteerd bij Manchester United, ontbreken.

Manchester City werd afgelopen seizoen met twee punten voorsprong op Arsenal kampioen van Engeland. De meeste analisten verwachten dat de ploeg van Pep Guardiola opnieuw aan het langste eind trekt het komende seizoen. Zes belangrijke 'pundits' noemen City als nieuwe kampioen, terwijl de andere drie analisten Arsenal als titelfavoriet zien. Het Liverpool van Arne Slot wordt dus niet genoemd, al krijgen The Reds wel vaak een plekje bij de verwachte top-vier. Over de topscorer van de competitie zijn de analisten eensgezind: dat wordt Erling Haaland. Vorig seizoen schoot de Noor 27 keer raak.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax mag miljoenen bijschrijven na transfers De Ligt en Mazraoui naar Manchester United

De kenners moesten ook aangeven wie volgens hen de aanwinst was die ze het meest interessant vonden. Daarbij werden twee Nederlanders genoemd. Michael Owen noemde Joshua Zirkzee, die vorig seizoen furore maakte bij Bologna. De nu 23-jarige aanvaller scoorde elf keer in de Serie A en gaf vijf assists. Hij kwam voor een kleine 43 miljoen over en versterkt Manchester United. Ook de naam van Jurriën Timber krijgt een vermelding. De verdediger kwam in de zomer van 2023 al over van Ajax, maar speelde afgelopen seizoen alleen op de eerste en de laatste speeldag voor Arsenal. In de tussentijd speelde een blessure hem parten. Karen Cairney ziet Timber als een soort nieuwe aanwinst. De Ligt en Mazraoui worden hierbij dus niet genoemd. Het tweetal, dat vroeger voor Ajax speelde, maakt de overstap van Bayern München naar het Manchester United van Erik ten Hag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Onana doet belofte voor komend seizoen: ‘Kan ik je van tevoren vertellen’

Manchester United-keeper André Onana doet een belofte waar niet iedere fan even enthousiast over zal zijn.