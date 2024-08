Ajax mag miljoenen bijschrijven na transfers De Ligt en Mazraoui naar Manchester United

en zullen spoedig hun transfers naar Manchester United afronden. Doordat het tweetal jaren in de jeugdopleiding van Ajax speelde, verdienen de Amsterdammers miljoenen aan de overgang van de verdedigers.

Manchester United zal spoedig de transfers van De Ligt en Mazraoui wereldkundig maken. Dankzij de solidariteitsbijdrage, die enkele jaren geleden in het leven werd geroepen, zal Ajax ook meeprofiteren van de transfers. Voor Mazraoui ontvangen de Amsterdammers een bedrag van één miljoen euro, terwijl voor De Ligt anderhalf miljoen euro wordt geïncasseerd. Een meevaller voor Ajax, dat het financieel lastig heeft.

De verwachting is dat de club van Erik ten Hag de komst van beide voormalig Ajacieden dinsdag wereldkundig zal maken. Zodra dat het geval is, betalen de Engelsen een bedrag van 45 miljoen euro voor De Ligt aan Bayern München. Middels bonussen kan dit nog oplopen tot vijftig miljoen euro.

Voor Mazraoui betaalt Manchester United een stuk minder. De rechtsback kost the Red Devils een bedrag van vijftien miljoen euro met nog vijf miljoen euro aan bonussen. Het tweetal is momenteel in Manchester om de transfers af te ronden.

