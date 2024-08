Steven Bergwijn neemt belangrijke beslissing richting slot van transfermarkt

heeft een nieuwe zaakwaarnemer. De aanvaller van Ajax werd voorheen vertegenwoordigd door Nathan van Kooperen van Muy Manero, maar hij is overgestapt naar Ali Dursun van HCM Sports Management, zo valt te zien op zijn pagina op Transfermarkt.

Bergwijn mag deze zomer vertrekken bij Ajax. De aanvaller zou al in de belangstelling staan van Leicester City, bij wie hij als de hoogste prioriteit geldt om de voorhoede te versterken. Hoewel het niet zeker is waarom de vleugelspeler voor een nieuwe zaakwaarnemer heeft gekozen, lijkt het er sterk op dat zijn toekomstige transfer hiermee te maken heeft.

De afgelopen jaren werd Bergwijn vertegenwoordigd door Van Kooperen van Muy Manero. Dat kantoor behartigt onder meer de belangen van Joey Veerman, Guus Til en Ramiz Zerrouki. In plaats daarvan gaat de Oranje-international in zee met Dursun van HCM Sports Management. Hij staat onder meer Frenkie de Jong en Noa Lang bij.

Bergwijn maakte dit seizoen nog geen minuten voor Ajax. De vleugelspeler sloot later aan bij de selectie van Francesco Farioli nadat hij had deelgenomen aan het Europees kampioenschap. Hij keerde terug met een blessure en is nog niet fit genoeg geweest om in actie te komen. Mogelijk komt daar deze week verandering in wanneer Ajax het in eigen huis opneemt tegen Panathinaikos in de return van de derde voorronde van de Europa League.

