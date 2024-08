Alex Kroes incasseert tegenvaller, maar gaat met Ajax vol voor komst van Aaron Ramsdale

Ajax heeft zich onlangs bij Arsenal gemeld om doelman (26) te huren, zo meldt de goed ingevoerde journalist David Ornstein dinsdagochtend. De Engelse goalie is op een tweede plan terechtgekomen in Noord-Londen en daar wil Ajax van profiteren. De Amsterdammers blijven optimistisch, maar Arsenal heeft het eerste aanbod van technisch directeur Alex Kroes afgewezen.

Dat Ajax een nieuwe doelman naar Amsterdam probeert te halen, is enigszins opvallend. De Amsterdammers lieten onlangs Geronimo Rulli naar OLympique Marseille vertrekken, maar zijn vertrek had de Amsterdamse club eventueel ook intern kunnen oplossen. Ajax wil echter hoog inzetten en met Ramsdale, die Engels international is, een op het oog nieuwe eerste doelman naar de Johan Cruijff ArenA te halen. De Amsterdammers deden al een huurvoorstel, maar kregen nul op rekest van de beleidsbepalers van Arsenal.

Volgens Ornstein geeft Ajax echter niet op en blijft het inzetten op de komst van Ramsdale naar de Johan Cruijff ArenA. Een probleem is dat Arsenal de goalie liever definitief verkoopt dan op huurbasis laat gaan. Ajax beschikt over niet al te financiële middelen, waardoor de 26-jarige doelman enkel en alleen op huurbasis een realistische optie lijkt te zijn voor de Amsterdammers.

Opvallend was dat Ajax vorig seizoen zeer tevreden was over de prestaties van de Duitser Diant Ramaj, maar dat Farioli de talentvolle doelman momenteel volledig links laat liggen. Remco Pasveer (41) is eerste doelman geworden, maar lijkt bij een eventuele komst van Ramsdale ook op weg te zijn naar de reservebank. Het perspectief van Ramaj zou er met de komst van Ramsdale nog slechter uitzien.

