Wesley Sneijder: ‘Dat is toch niet het Ajax-DNA? Daar zit een Ajacied toch niet op te wachten'

Wesley Sneijder ziet Ajax-trainer Francesco Farioli goede dingen doen in Amsterdam, maar vermaakt zich niet met het voetbal van de Italiaanse oefenmeester. Het spel van de Amsterdammers is in de eerste weken onder de Italiaan degelijk en stabiel, maar weinig attractief.

Dat Ajax nu vaker de nul houdt, is niet direct iets wat Sneijder enthousiasmeert. Bij het programma Rondo op Ziggo Sport laat de oud-middenvelder zich voor het eerst uit over het nieuwe Ajax onder leiding van Farioli: “Dat zit toch niet in het Ajax-DNA? Daar zit je als Ajacied toch niet op te wachten, op clean sheets? Dat we nu 1-0, 1-0, 1-0 winnen. Nee, want iedereen wil zien dat Ajax mooi voetbal speelt, goals maakt en aanvalt. Dat is nu minder. Maar in het voetbal gaat het wel om het resultaat'”, zegt Sneijder, die Farioli de resultaten wel ziet boeken.

Farioli heeft wel stappen gezet, want als je ziet hoe ze met name verdedigend staan. In de omschakeling staan ze nu wel allemaal goed. En in de afgelopen drie seizoenen was iedereen steeds weg”, weet Sneijder nog te herinneren. Er klopte toen niks meer van.'' Dat Farioli dat er in geslepen heeft in slechts een paar weken tijd, is een compliment aan het adres van de Italiaan.

Sneijder is niet de enige die ondanks de goede resultaten van Ajax kritisch blijft, want ook Marco van Basten is tot nog toe niet onder de indruk van de Amsterdammers: ''Ik vind nog steeds dat Ajax gewoon een middelmatige selectie heeft. Er is heel moeilijk iets van te maken”, denkt de oud-Ajacied.