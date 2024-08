Wesley Sneijder schiet idee van Ruud Gullit over Sifan Hassan meteen af

De voetballerij kan de vruchten plukken van de historisch succesvolle Olympische Spelen voor Nederland, zo denkt Ruud Gullit. Volgens de voormalig topvoetballer zouden clubs er goed aan doen om de Nederlandse medaillewinnaars uit te nodigen om de selectie toe te spreken. Wesley Sneijder denkt daar heel anders over.

Gullit genoot zondag van de marathonwinst van Sifan Hassan in Parijs. “Ik dacht bij mezelf: dit is zo’n voorbeeld voor álle sporters, voor alle mensen die op hoog niveau sporten. Als ik een voetbalclub was, zou ik haar uitnodigen om te vertellen hoe ze dit beleeft. Zij weet hoe je moet afzien, hoe je alles kunt geven”, zegt Gullit bij Rondo. “Ik zou die mensen echt uitnodigen, dus ook die baanrenner (Harrie Lavreysen, red.). Of de hockeymeiden, om te vertellen wat zij allemaal moeten doen. Het gaat om het trainingsschema, de voorbereiding… Vier jaar lang knokken ze voor dit moment.”

Sneijder, sinds dit seizoen in dienst bij Ziggo Sport, is sceptisch. “Jij denkt dat voetballers vandaag de dag daarnaar gaan luisteren?”, vraagt hij. Gullit antwoordt: “Dat denk ik wel, ja. Als je daar niet naar luistert, ben je echt niet goed bezig.” Toch is Sneijder niet overtuigd. “Onze generatie voetballers zou er wel naar luisteren, maar er is nu geen interesse meer daarin. Dat is slecht, ja.”

Youri Mulder denkt net als Gullit dat voetballers wel open zouden staan voor het verhaal van de Olympiërs. “Ik denk dat de jongens er tegenwoordig juist mee bezig zijn om er zoveel mogelijk uit te halen.” Sneijder denkt echter van niet. “Ik denk dat op de club heel veel mensen worden aangesteld om professioneel te lijken, maar als individu interesse tonen in dit soort mensen? Dat denk ik niet.”

