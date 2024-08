De Ligt en Mazraoui naar Manchester United, transfersommen bekend

Manchester United heeft een akkoord bereikt met Bayern München over de transfers van en , zo weet The Athletic. De twee verdedigers worden naar verwachting op korte termijn gepresenteerd.

De Ligt verkast voor een bedrag van minstens 45 en maximaal 50 miljoen euro naar Old Trafford; bij Mazraoui bedraagt de vaste transfersom 15 miljoen euro en kunnen daar nog 5 miljoen aan bonussen bovenop komen. De Ligt wordt spoedig medisch gekeurd en gaat een vijfjarig contract tekenen met een optie van een extra jaar.

De komst van Mazraoui laat mogelijk nog wat langer op zich wachten. De rechtsback komt alleen indien Aaron Wan-Bissaka wordt verkocht. Dat lijkt een kwestie van tijd, want Manchester United hoopt Wan-Bissaka spoedig te verkopen aan West Ham United. Volgens The Athletic hebben de twee clubs al een akkoord en wordt alleen nog gesproken over de duur van het contract van de vleugelverdediger.

Met de komst van De Ligt en Mazraoui werkt hoofdtrainer Erik ten Hag verder aan de wederopbouw van het Ajax waarin hij zo succesvol was in het seizoen 2018/19. André Onana, Lisandro Martínez en Antony maakten ook deel uit van de ploeg die destijds de halve finale van de Champions League bereikte.

