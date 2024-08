Erik ten Hag twijfelt aan paraatheid United en doet zegje over beschikbaarheid De Ligt en Mazraoui

en kunnen vrijdagavond al hun debuut maken in de Premier League tegen Fulham. Erik ten Hag heeft in de persconferentie in aanloop naar dat duel bevestigd dat ze onderdeel uit zullen maken van de wedstrijdselectie.

Na een teleurstellend vorig seizoen (8e plek in de Premier League, na de groepsfase uitgeschakeld in de Champions League) is het er Ten Hag alles aan gelegen dit seizoen betere prestaties neer te zetten. Mogelijk wordt hij hierbij geholpen door zijn nieuwe versterkingen, waar De Ligt en Mazraoui onderdeel van uitmaken. Ook spelers als Joshua Zirkzee en Lenny Yoro zijn deze zomer aangetrokken.

Vrijdag begint United met een thuiswedstrijd tegen Fulham, die om 21:00 begint. Ondanks het feit dat De Ligt en Mazraoui pas maandag werden gepresenteerd bij hun nieuwe club, zullen zij gelijk onderdeel zijn van de selectie voor dat duel. Dat bevestigde Ten Hag donderdag. Harry Maguire zit ook bij de selectie na wat klachten, maar dat geldt niet voor Luke Shaw. Voor de Engelse linksback komt het duel te vroeg, al zei Ten Hag dat Shaw op korte termijn al beschikbaar zal zijn.

Door de blessures van Shaw en Tyrell Malacia heeft United een probleem op de linksbackpositie. Ten Hag maakt zich echter geen zorgen. "We hebben spelers die dat op kunnen lossen, zoals Licha Martinez en Diogo Dalot. En ook Mazraoui kan op die plek spelen." De oud-trainer van Ajax was lovend over de Marrokaanse back: "Het is lastig om hem onder druk te zetten. Vooral in Engeland kan dat heel erg helpen. Hij vindt ook altijd oplossingen."

De Nederlandse coach probeerde de verwachtingen voor de eerste paar wedstrijden echter wat te temperen. "We zijn nog niet 100% in vorm, maar we moeten proberen elke wedstrijd onszelf te verbeteren. We zijn gewoon nog niet klaar. Andere teams zullen hier ook last van hebben. We moeten er gewoon mee omgaan."