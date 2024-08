Jaap Stam stuurt open sollicitatie: ‘Apart dat ze nooit een verdedigende trainer nemen’

Jaap Stam heeft gereageerd op de aanstelling van Ruud van Nistelrooij bij Manchester United. De topspits van weleer werd samen met René Hake aangesteld als assistent van Erik ten Hag. Stam geeft met een knipoog aan hier ook wel voor open te staan.

Manchester United stelde Van Nistelrooij begin juli aan als assistent-trainer van Ten Hag. “Het is natuurlijk fantastisch, de supporters zijn helemaal gek”, geeft Stam hierover aan in gesprek met ESPN. “Ze vinden het fantastisch dat Ruud weer terug is. Hij is een icoon binnen de club. Als trainer is het altijd lekker dat je door zo iemand wordt gesteund, de supporters waarderen dat enorm.”

“Ruud dwingt respect af binnen de selectie”, gaat de voormalig verdediger verder. Dat komt volgens Stam doordat de meeste spelers niet hebben gepresteerd wat Van Nistelrooij wel heeft gedaan. “Hij is van onschatbare waarde voor het elftal.”

Voor Stam is het mooi om te zien om Van Nistelrooij weer aan het werk te zien bij de club waar beide spelers furore maakten. “Ik vind het fantastisch dat hij erbij zit. Ik snap eigenlijk niet dat ze nooit een verdedigende trainer nemen, dat is wel heel apart, hè. Ze krijgen heel veel goals tegen”, zegt Stam met een knipoog, waarna hij begint te lachen.

