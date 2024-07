Manchester United bevestigt komst Hake en Van Nistelrooij, maar neemt afscheid van Van der Gaag

Manchester United heeft de komst van René Hake en Ruud van Nistelrooij als assistenten van trainer Erik ten Hag bevestigd. Beide Nederlanders hebben een handtekening gezet onder een contract tot medio 2026 bij The Red Devils. Tegenover de komst van Hake en Van Nistelrooij staat wel het vertrek van Mitchell van der Gaag en Benni McCarthy bij de Engelse club.

Ten Hag is blij met de komst van Hake en Van Nistelrooij bij Manchester United. “Ze voegen een schat aan ervaring, kennis en nieuwe energie aan de staf toe. Het is nu een goed moment om het coaching team op te frissen als we verder willen bouwen op de prestaties van de afgelopen twee jaar en door willen stoten naar het volgende niveau”, vertelt hij op de website van de Engelse club.

Sportief directeur Dan Ashworth geeft te kennen dat er wordt gewerkt aan de versterking van alle onderdelen van het eerste elftal en dat ook de technische staf daar een belangrijk onderdeel van is. “Het is een bijzonder genoegen om Ruud terug te verwelkomen bij de club waar hij als speler zoveel succes heeft gehad en ik weet dat hij en René zullen helpen om de winnaarsmentaliteit en de hoge normen waar we naar streven te versterken."

Van der Gaag en McCarthy vertrekken

De komst van Hake en Van Nistelrooij heeft te maken met het feit dat Manchester United afscheid moet nemen van twee stafleden. Mitchell van der Gaag en Benni McCarthy hebben beiden te kennen gegeven niet verder te willen als assistent. Volgens Ten Hag wil Van der Gaag op eigen benen staan.

“Hij heeft besloten dat dit het juiste moment voor hem is om zijn eigen ambities na te streven in een nummer één positie; ik wil mijn waardering uitspreken voor zijn fantastische service in de afgelopen twee jaar, en ook voor Benni voor zijn belangrijke bijdragen”, aldus de oefenmeester. Steve McClaren en Darren Fletcher blijven wel onderdeel van de technische staf van Ten Hag.

