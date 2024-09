Uithaal van Ronaldo deert Ten Hag niet: ‘Hij is ver weg van Manchester’

Erik ten Hag heeft op de persconferentie in aanloop naar het uitduel van Manchester United tegen Southampton gereageerd op de uithaal van . De Portugese spits liet zich kritisch uit over de werkwijze van Nederland. Ten Hag was niet onder de indruk van de uitspraken van Ronaldo.

"Als trainer van Manchester United kun je niet zeggen dat je niet gaat vechten om de Premier League of de Champions League te winnen. Je moet zeggen: misschien hebben we niet het potentieel, maar we gaan het proberen. Je moet het proberen”, sprak Ronaldo in gesprek met voormalig ploeggenoot Rio Ferdinand.

De woorden van de Portugese superster doen Ten Hag echter niets. “Hij is in Saoedi-Arabië, ver weg van Manchester”, aldus de Nederlander in aanloop naar de volgende competitiewedstrijd van Manchester United. “Iedereen mag zijn mening hebben, dat is oké. We zullen zien waar we in mei staan. Is nog heel vroeg in het seizoen. Uiteindelijk gaat het om het winnen van prijzen, zo hoog mogelijk eindigen in de competitie en alles doen om iedere wedstrijd te winnen. Dan gaan we het zien.”

Ten Hag en Ronaldo werkten nog samen

Ten Hag en Ronaldo hebben bij Manchester United een half jaar samengewerkt bij Manchester United, maar dat verliep allerminst soepel. De Portugees was vaker dan hem lief was bankzitter bij The Red Devils en haalde destijds ook vernietigend uit naar Ten Hag. Ronaldo werd door Manchester United disciplinair geschorst, waarna zijn contract werd ontbonden. Kort daarna vertrok hij naar het Saudische Al-Nassr.

"He's far away from Manchester" 👀



Erik ten Hag responds to Cristiano Ronaldo's comments 🗣 pic.twitter.com/tXOMW91uP9 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 12, 2024

