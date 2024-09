Ronaldo sneert naar Ten Hag: 'Als manager van Man United kun je dat niet zeggen!'

haalt in gesprek met zijn voormalig ploeggenoot Rio Ferdinand uit naar Erik ten Hag, zijn vroegere trainer bij Manchester United. De Nederlander liet zich voorafgaand aan het huidige seizoen ontvallen dat zijn elftal realistisch gezien niet mee zou kunnen strijden om de landstitel.

Tussen Ten Hag en Ronaldo bestaat een flinke portie oud zeer. In november 2022 barstte de bom tussen de trainer en de Portugese superster-op-leeftijd, die in een interview met journalist Piers Morgan stevig uithaalde naar Ten Hag. United besloot uiteindelijk het contract van Ronaldo te ontbinden, waarop de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or zijn loopbaan voortzette bij Al-Nassr in Saudi-Arabië. Ten Hag leidde United in zijn eerste seizoen uiteindelijk naar de derde plaats in de Premier League, waarmee hij voldeed aan de doelstelling om Champions League-voetbal af te dwingen. Bovendien legde hij met zijn elftal beslag op de League Cup, waardoor zijn debuutjaar als 'geslaagd' kan worden betiteld.

Dat geldt nauwelijks voor zijn tweede seizoen, waarin de grootmacht slechts achtste werd. De toekomst van Ten Hag hing afgelopen zomer dan ook aan een zijden draadje, maar dankzij het verslaan van stadgenoot Manchester City in de finale van de FA Cup plus de veelbelovende doorbraak van talenten als Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho besloot de club na lang wikken en wegen tóch met de Nederlander verder te gaan en werd zijn contract zelfs verlengd.

Ten Hag liet zich in april van dit jaar ontvallen dat hij niet verwachtte dat zijn elftal dit seizoen mee zou kunnen strijden om de landstitel. "Op dit moment zijn we niet in de positie om mee te doen om plek één of twee", liet de Nederlandse trainer optekenen tijdens een persconferentie. "Als iedereen beschikbaar is, strijden we mee om de bovenste vier plekken, daar ben ik van overtuigd", meende Ten Hag destijds wel.

Ronaldo komt nu terug op die uitspraken: "Als trainer van Manchester United kun je niet zeggen dat je niet gaat vechten om de Premier League of de Champions League te winnen. Je moet zeggen: 'Misschien hebben we niet het potentieel, maar we gaan het proberen'. Je moet het proberen!" Overigens heeft Ronaldo nog wel een advies voor Ten Hag: "Als hij naar Ruud van Nistelrooij (sinds deze zomer assistent-trainer van United, red.) luistert... misschien dat hij kan helpen. Hij kent de club en de club zou moeten luisteren naar de jongens die er vroeger waren. Rio Ferdinand, Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson", somt Ronaldo op. "Je kan een club niet opnieuw opbouwen zonder kennis", besluit de Portugees.

