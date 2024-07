Manchester United maakt contractverlenging Erik ten Hag wereldkundig

Erik ten Hag heeft zijn contract verlengd bij Manchester United, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De contractverlenging van de keuzeheer zal al een tijdje in het vat, maar is nu ook officieel. Ten Hag tekent tot medio 2026 op Old Trafford.

Ten Hag leidde Manchester United afgelopen seizoen naar de achtste plaats in de competitie, de slechtste eindklassering sinds het begin van het Premier League-tijdperk. Daardoor ontstond er veel kritiek op zijn functioneren. Toch wist hij verrassend de FA Cup-finale te winnen van Manchester City. Bij Manchester United zal Ten Hag zeer waarschijnlijk worden geflankeerd door Ruud van Nistelrooij en René Hake.

“Ik ben erg blij dat ik tot een overeenkomst ben gekomen met de club om de samenwerking te verlengen”, geeft Ten Hag aan op de clubwebsite. “Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar, kunnen we met trots terugblikken op twee gewonnen trofeeën en vele voorbeelden van vooruitgang sinds ik hier ben. Toch is het duidelijk dat er nog veel werk te doen is voor we weer op het niveau zitten dat wordt verwacht van Manchester United, wat strijden om Engelse en Europese titels betekent. In de gesprekken met de club heb ik gezien dat we op dezelfde lijn zitten om deze doelen te bereiken en we zijn vastberaden deze reis samen af te leggen.”

Ook sportief directeur Dan Ashworth is blij met het aanblijven van Ten Hag. “Met twee prijzen in de afgelopen twee seizoenen heeft Erik laten zien een van de meest consistente coaches in het Europese voetbal te zijn. Hoewel de terugblik op afgelopen seizoen ruimte voor verbetering laat zien, zijn we ook tot de conclusie gekomen dat Erik de beste is om mee samen te werken. Deze spelersgroep en staf hebben laten zien mee te kunnen doen en te winnen. Nu zullen we dat consistent moeten doen.”

