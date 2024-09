Ten Hag was voor De Ligt niet de belangrijkste reden om voor Manchester United te kiezen

Dat Erik ten Hag aan het roer staat bij Manchester United was voor niet de voornaamste reden om aan de slag te gaan bij de Engelse topclub. De 25-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap vanaf Bayern München en kijkt goed terug op het begin bij The Red Devils.

'Het gaat heel goed, ik heb het er heel erg naar mijn zin. Het is een geweldige club, qua hulp en liefde die je ontvangt als speler”, aldus een enthousiaste De Ligt in gesprek met Voetbal International. “Het is natuurlijk lastig dat we de laatste twee wedstrijden verloren hebben, zeker voor een club als Manchester United”, erkent De Ligt. “Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik het als mens ook heel fijn vind daar, dat is misschien wel het belangrijkste. Hopelijk kunnen we dat de komende weken koppelen aan resultaten.”

Ook over zijn verblijf in Engeland zelf is De Ligt zeer te spreken. Het land bevalt hem ‘beter dan verwacht’. “Het weer is niet top en ik zit nu nog wel in een hotel, maar hopelijk kan ik snel naar een eigen huis. Dan gaat het pas echt beginnen”, vervolgt de Oranje-international.

De Ligt werkt fijn samen met Ten Hag

Net als bij Ajax werkt De Ligt nu bij Manchester United samen met Ten Hag. Iets wat de verdediger wel prettig vindt. “Omdat hij weet wat ik kan”, stelt De Ligt. “Maar ook onder Thomas Tuchel (bij Bayern München, red.) speelde ik op het einde alles, net als op een gegeven moment onder Julian Nagelsmann. De trainer is belangrijk, maar het is meer de uitdaging die ik zag in de Premier League, de zwaarste competitie ter wereld. Ik ben daar om te groeien in een team dat natuurlijk ook moet groeien. Dat vind ik wel een heel mooie uitdaging.”

