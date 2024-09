Henk Spaan maakt zich zorgen om Oranje-international: 'Wat is er met hem aan de hand?'

Henk Spaan maakt zich zorgen om . De columnist van Het Parool zag de verdediger van Manchester United en het Nederlands elftal zaterdagavond in de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina goed beginnen, maar hem vervolgens een paar keer in de fout gaan. Dat zag Spaan De Ligt zes dagen eerder ook al overkomen, toen de oud-speler van Ajax met Manchester United hard onderuit ging tegen Liverpool.

De Ligt had zaterdagavond eindelijk weer een keer een basisplaats in het Nederlands elftal. De centrale verdediger behoorde weliswaar tot de selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar Ronald Koeman deed gedurende dat toernooi geen minuut een beroep op hem. Een pijnlijk signaal richting De Ligt, die op dat moment nadrukkelijk in verband werd gebracht met een vertrek bij Bayern München. Hij maakte uiteindelijk de overstap naar Manchester United. Na invalbeurten in de eerste twee competitieduels maakte hij tegen Liverpool voor het eerst zijn opwachting in de basiself.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sentiment rondom De Ligt keert razendsnel tijdens Man United - Liverpool

De Ligt begint goed, maar zakt vervolgens weg

Spaan trekt een opvallende gelijkenis tussen het optreden van De Ligt in het Nederlands elftal en zes dagen eerder in de kraker tussen Manchester United en Liverpool. “Wat is er aan de hand met De Ligt? Tegen de Bosniërs begon hij ongeveer zoals tegen Liverpool vorige week zondag: heel goed. Na anderhalve minuut had ik al twee onderscheppingen genoteerd, in de derde minuut een geweldige opening op Gakpo. In de veertiende, twintigste en tweeëntwintigste minuut foutjes van Van Dijk die door onder anderen De Ligt en Gravenberch werden gecorrigeerd”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

LEES OOK: Naast De Ligt krijgt nóg een Oranje-international kritiek: 'Daar is ook wel naar gekeken door Koeman'

Maar evenals zes dagen eerder in het shirt van Manchester United slaagde De Ligt er tegen Bosnië en Herzegovina niet in zijn goede start een passend vervolg te geven. “In de 27e minuut viel er een monsterlijk gat op het middenveld dat tot de gelijkmaker leidde, waarvoor de als rechtsbuiten opgestelde Simons de schuld kreeg van analisten en later Koeman. Aanvallend speelde het middenveld dartel en dreigend, maar hoe konden de Bosniërs zo vrijkomen in die zone? Wie was de zes die als cipier had moeten optreden en hoe luidden de boodschappen langs de communicatiekanalen tussen De Ligt en Van Dijk op dat moment? Ze ontbraken jammerlijk”, zo concludeert Spaan.

De Ligt was het kwijt bij de 3-2

Waar bij de gelijkmaker van Bosnië en Herzegovina het een en ander misging bij het Nederlands elftal, wezen de vingers bij de aansluitingstreffer in de tweede helft allemaal naar De Ligt. De oud-speler van Ajax, Juventus en Bayern München was zijn directe tegenstander Edin Dzeko volledig uit het oog verloren. Gelukkig voor Oranje en vooral De Ligt kwam de overwinning uiteindelijk niet in gevaar. Doelpunten van Wout Weghorst en Xavi Simons bezorgden de ploeg van Koeman een 5-2 zege.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jamie Carragher maakt na felle discussie pijnlijke grap over Erik ten Hag

De druk op Erik ten Hag als trainer van Manchester United neemt toe.