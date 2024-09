Naast De Ligt krijgt nóg een Oranje-international kritiek: 'Daar is ook wel naar gekeken door Koeman'

maakte zaterdagavond opnieuw een onzekere indruk in het Nederlands elftal, maar hij is niet de enige international die kritiek krijgt na de overwinning op Bosnië en Herzegovina. De Ligt vormde in het Philips Stadion een duo met . Ronald Koeman vloog na het Europees Kampioenschap naar Duitsland om in gesprek te gaan met Van Dijk, maar Jeroen Grueter zag de aanvoerder van Liverpool en Oranje andermaal geen overtuigende indruk maken.

LEES OOK:

Het Nederlands elftal beleefde een vrij eenvoudige avond tegen Bosnië en Herzegovina. De ploeg van Koeman slaagde er weliswaar pas laat in om afstand te nemen, maar op de eindstand (5-2) viel uiteindelijk niets af te dingen. Oranje ontvangt veel complimenten voor het spel áán de bal, maar zónder toonde het zich andermaal kwetsbaar. Bart Verbruggen moest in zowel de eerste als tweede helft lijdzaam toezien hoe een speler van Bosnië en Herzegovina vrij voor hem kon opduiken. Daarbij zag niet alleen De Ligt, maar ook Van Dijk er niet goed uit.

LEES OOK:

“Ik vond ook Virgil van Dijk niet excelleren”, zegt Grueter in de NOS Voetbalpodcast. “Daar is natuurlijk ook wel naar gekeken door Koeman. Hij is niet voor niks naar Liverpool gevlogen om te vragen of de ambitie er nog steeds is om er nog twee jaar vol voor te gaan en hij álles kan opbrengen om op top niveau te blijven bij zijn club en het Nederlands elftal, de boel op speeltouw te nemen. Hij is aanvoerder. Die aanvoerdersrol heeft hij natuurlijk op een heel goede manier ingevuld in Duitsland”, zo klinkt het. Die mening wordt overigens niet door iedereen gedeeld. Marco van Basten was tijdens het WK van 2022 in Qatar al zeer kritisch op Van Dijk en plaatste afgelopen zomer opnieuw zijn vraagtekens bij de aanvoerder.

Een 'rammelend' centrum bij Oranje

Volgens Grueter valt er op de leidinggevende rol van Van Dijk tijdens het EK weinig aan te merken. “Dat het qua spel beter had gekund, daar is iedereen het over eens. Hijzelf ook. Maar wat we dan vandaag (zaterdag, red.) hebben gezien… Dat is toch weer een rammelend centrum”, zo zag de commentator. Bij de gelijkmaker werd de defensie van Oranje met een paar passes uit elkaar gespeeld en bij de aansluitingstreffer in de tweede helft was De Ligt zijn directe tegenstander volledig uit het oog verloren. “Bij die eerste goal gaan er gewoon verschillende dingen fout”, aldus Grueter.

