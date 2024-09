'Ik zal wel weer op mijn kop krijgen dat ik een zuurpruim ben, maar ik wil het niet groter maken dan het is'

Jeroen Elshoff is van mening dat we niet te hard van stapel moeten lopen na de 5-2 overwinning van het Nederlands elftal op Bosnië en Herzegovina. De formatie van bondscoach Ronald Koeman krijgt veel complimenten voor het optreden in de eerste wedstrijd in de nieuwe editie van de Nations League, maar volgens Elshoff moet men niet vergeten dat het ‘slechts’ tegen Bosnië was. De commentator van de NOS is benieuwd of Oranje hetzelfde kan laten zien in de wedstrijden tegen de grotere landen.

Het Nederlands elftal reikte tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland weliswaar tot de halve finales, maar zowel gedurende als na afloop van het toernooi klonk er aardig wat kritiek vanuit eigen land. De ploeg van Koeman had in Duitsland weinig tot geen sprankelend voetbal op de mat gelegd. Men was dan ook benieuwd hoe Oranje in de eerste wedstrijd na het EK voor de dag zou komen. Verfrissend, lees en hoor je vooral. Elshoff zag inderdaad veel positieve dingen, maar wil zeker niet te hard van stapel lopen.

Positieve zaken benoemen

“Ik heb vaker in podcasts gezeten na dit soort wedstrijden waarin we ontzettend positief waren, maar we denk ik ook wel een beetje vergaten wie de tegenstander was”, zo zegt de commentator in de NOS Voetbalpodcast. “Het was verfrissend, het was super leuk voor het publiek en voor ons om te zien. Het was mooi om Zirkzee zo te zien starten, het was goed om Gravenberch zo te zien en het was leuk om de klik tussen Reijnders en Zirkzee te zien.” Elshoff viel vooral op dat het Nederlands elftal in balbezit meer risico durfde te nemen en veel meer naar voren speelde. “Het eerste wat mij opviel was de bal over de as, maar wat mij ook opviel was het creëren van overtalsituaties in kleine ruimtes waar de bal was, dus in de buurt van de bal ervoor zorgen dat je veel mensen hebt om driehoekjes te maken.”

Volgens Elshoff is dat niet altijd even makkelijk tegen teams die de linies kort op elkaar houden en de ruimtes klein. “Zoals Bosnië dat deed. Maar, en nu zal ik wel weer op mijn kop krijgen dat ik een zuurpruim ben: ik wil het ook weer niet groter maken dan het is. Ik vind dat je de mooie dingen, de leuke dingen met Zirkzee en de positieve zaken moet benoemen, maar we wisten van tevoren dat Bosnië niet zo heel goed was. Dat hebben we vanavond (zaterdag, red.) ook wel gezien. Je doet wat je moet doen en dat doe je op een leuke, verfrissende en energieke manier”, zo klinkt het.

Nederlands elftal defensief opnieuw kwetsbaar

Elshoff zag de pijnpunten van het Nederlands elftal echter ook tegen Bosnië aan het licht komen. “Op het moment dat Koeman of een andere bondscoach meer naar voren wil gaan voetballen, is het kritiekpunt dat altijd terugkomt dat we te makkelijk goals tegen krijgen.” Zelfs Bosnië, dat laag geklasseerd staat op de FIFA Wereldranglijst en afgelopen zomer niet van de partij was in Duitsland, slaagde er tweemaal vrij eenvoudig in door de defensie van Oranje te geraken. “Het spelidee en de andere dingen die we zien, die zijn interessant. Ik ben benieuwd of ze dit kunnen voortzetten tegen grotere tegenstanders”, aldus Elshoff.

Het antwoord krijgt hij dinsdagavond al. Het Nederlands elftal speelt in de Johan Cruijff ArenA dan de tweede groepswedstrijd in de Nations League tegen Duitsland, dat zaterdagavond nog met 5-0 te sterk was voor Hongarije.

