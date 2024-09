Manchester United-bestuur geeft duidelijk signaal aan Erik ten Hag

Erik ten Hag kan blijven rekenen op de steun van de directie van Manchester United. De Nederlandse oefenmeester van The Red Devils stond na de nederlagen op bezoek bij Brighton & Hove Albion en thuis tegen Liverpool flink onder druk, maar hoeft vooralsnog niet te vrezen. Dat laten algemeen directeur Omar Berrada en sportief directeur Dan Ashworth weten.

Het is niet de eerste keer dat Ten Hag flink onder druk staat als trainer van Manchester United. Afgelopen seizoen werd er ook al gevreesd voor het ontslag van de Nederlander. Ondanks gesprekken met andere kandidaten (onder meer Thomas Tuchel) besloot de Engelse grootmacht vast te houden aan Ten Hag. “Het was een beslissing die werd genomen voordat we allebei aankwamen, maar we zijn er erg blij mee”, wordt Berrada geciteerd door de BBC.

“Erik heeft onze volledige steun. We denken dat hij de juiste coach voor ons is”, vervolgt de algemeen directeur van The Red Devils. “We hebben zeer nauw samengewerkt in deze transferperiode en we zullen zeer nauw met hem blijven samenwerken om de beste resultaten uit het team te halen.”

Ook Ashworth staat achter Ten Hag

Naast Berrada ziet ook Ashworth geen reden om Ten Hag te laten vallen bij Manchester United. “Ik kan alleen maar herhalen dat ik de afgelopen acht weken erg prettig heb samengewerkt met Erik”, is hij lovend over Ten Hag. “Het is mijn taak om hem op alle mogelijke manieren te ondersteunen, zodat hij zich volledig kan richten op het trainingsveld en het tactische plan voor de wedstrijden, om succes te boeken voor Manchester United.”

Moeizame seizoenstart Ten Hag ondanks flinke investeringen

Ten Hag mocht de afgelopen transferperiode weer flink investeren van Manchester United. De club gaf meer dan tweehonderd miljoen euro uit aan Lenny Yoro, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt en Manuel Ugarte. Ondanks al deze investeringen verliep de seizoenstart voor Manchester United allerminst goed.

De openingswedstrijd op Old Trafford tegen Fulham werd dan nog wel gewonnen, maar op bezoek bij Brighton & Hove Albion gingen de manschappen van Ten Hag in de blessuretijd met 1-2 onderuit. Afgelopen weekend werd een uiterst pijnlijke 0-3 thuisnederlaag tegen rivaal Liverpool geleden.

