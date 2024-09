Jamie Carragher reageert met 22 lachemoji’s onder uitspraak over Manchester United

Jamie Carragher heeft na de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool (0-3) gereageerd op een eerdere discussie die hij voerde met Garry Neville. De twee analisten van Sky Sports lieten zich op 20 augustus uit over het middenveld van zowel United, als Liverpool. Carragher ziet dat zijn collega er flink naast zat met zijn analyse en steekt een kleine twee weken later de draak met hem.

Carragher en Neville - die het gister ook al aan de stok hadden - voorspelden destijds de eindstand van de Premier League. De rangschikkingen van United en Liverpool zorgden voor discussie. Carragher plaatste Liverpool op plek drie en United op plek vijf, terwijl Neville precies het tegenovergestelde deed. Carragher, icoon van The Reds, verbaasde zich en vroeg op uitleg.

Neville, icoon van United, had op zijn beurt moeite om zijn mening te rechtvaardigen. De oud-verdediger dacht dat The Red Devils betere middenvelders had. “Liverpool heeft met Wataru Endo, Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister drie spelers die het ongelooflijk goed hebben gedaan en boven hun prestatielevel zijn gestegen onder Jugen Klopp. Ik vraag me af of die middenvelder ook dit seizoen zo goed kunnen presteren”, begint Neville.

“Petje af, als ze dat inderdaad kunnen. Ik denk dat Manchester United meer middenvelder heeft, meer diepte en goede spelers”, vervolgt de oud-verdediger, die onderbroken wordt door Carragher. “Dat was vorig jaar het grootste probleem van United, op het middenveld.” Neville: “Dat was de structuur van het middenveld. Kobbie Mainoo is nu samen met Casemiro op dat middenveld gekomen. Bruno Fernandes, Mason Mount en Scott McTominay hebben ze nog. Dat zijn vijf goede middenvelders.”

Carragher lacht Neville keihard uit

Carragher was het duidelijk niet eens met zijn collega. Na de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool haakte hij in op de verhitte discussie. Het Liverpool van Arne Slot was zondagavond duidelijk een maatje te groot voor de manschappen van Erik ten Hag bij United. Door goals van Luiz Díaz (2) en Mohamed Salah liepen The Reds gemakkelijk uit naar een 0-3 zege. Op X deelt hij het fragment van Neville bij Sky Sports en plaatst hij liefst 22 lachemoji’s.

