Valentijn Driessen trekt na Manchester United - Liverpool een genadeloze conclusie

Valentijn Driessen weet na Manchester United - Liverpool één ding zeker: Erik ten Hag zijn tijd als hoofdtrainer op Old Trafford is geweest. De voormalig coach van onder meer FC Utrecht en Ajax werd zondagavond met zijn Manchester United op eigen veld van het kastje naar de muur gespeeld door het Liverpool van landgenoot Arne Slot. Driessen is in de nasleep van de 0-3 zege van The Reds in het ‘hol van de leeuw’ genadeloos voor Ten Hag.

De Tukker staat inmiddels alweer ruim twee jaar aan het roer bij Manchester United. Waar hij de gevallen Engelse grootmacht tijdens zijn eerste seizoen nog knap loodste naar directe plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League, de League Cup won én in de FA Cup-finale net tekort kwam tegen Manchester United, waren de prestaties in het afgelopen seizoen al aanmerkelijk minder. Manchester United eindigde buiten de top vijf, plaatste zich niet voor de Champions League en ging eerder in het seizoen al roemloos ten onder in het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Dijk sneert naar Manchester United: ‘Het affiche was wel top inderdaad’

Miskoop Antony dieptepunt

Ten Hag lag vorig jaar al flink onder vuur en de storm is de voorbije periode niet gaan liggen. De voormalig trainer van FC Utrecht en Ajax verwierp die kritiek echter door te wijzen naar het aantal prijzen dat hij heeft gewonnen sinds zijn entree op Old Trafford. Driessen vindt dat te gek voor woorden. “Ten Hags verweer was nogal selectief, want hij eindigde in de Premier League als achtste, de laagste klassering van Manchester United sinds de invoering van deze competitie in 1992. United had vorig seizoen voor het eerst sinds 24 jaar een negatief doelsaldo. En vijftig jaar geleden verloor United voor het laatst negen thuisduels op het hoogste niveau”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. “Inmiddels is zon 650 miljoen euro geïnvesteerd in vijf transferwindows door Ten Hag. Met 100 miljoen euro voor miskoop Antony als dieptepunt.”

LEES OOK: Analisten Sky Sports gaan los over Ten Hag, Eredivisie en Ajax

Antony is zijn basisplaats op Old Trafford inmiddels kwijtgeraakt, maar ook de ‘nieuwe’ namen kunnen een slechte seizoensstart niet voorkomen. Na de 2-1 nederlaag bij Brighton & Hove Albion verloor Manchester United zondagavond kansloos van Liverpool. “Hoe lang dit vertrouwen blijft, valt te bezien. Arne Slot is met Liverpool verantwoordelijk voor de eerste thuisnederlaag van het nieuwe seizoen van Manchester United. Zoiets kan gebeuren, maar de manier waarop Liverpool, dat niet eens top speelde, de ploeg van Ten Hag op een zielig hoopje speelde, strooide extra zout in de wonden”, zo schrijft Driessen, volgens wie het ook zomaar 7-1 of 8-2 voor Liverpool had kunnen worden.

Ten Hag wacht een ‘lijdensweg’

Casemiro was de gebeten hond op Old Trafford. De Braziliaan ging in de eerste helft tweemaal in de fout en beide keren werd zijn balverlies afgestraft door Liverpool. Driessen verwacht echter dat Ten Hag ‘eenzelfde lijdensweg’ wacht als Casemiro. “De Engelse media hebben de messen geslepen en dat geldt ook voor het analistenleger met veel voormalige Engelse vedetten, onder wie oud-topspelers van United zoals Keane. (…) Weliswaar is Ten Hag niet bang om de strijd aan te gaan; beter is het om te presteren met United en zo alle criticasters hun wapens uit handen te nemen. Maar met een seizoensstart van drie uit drie, het ophalen van niet direct functionerende aankopen en landgenoot Slot bij aartsrivaal Liverpool met negen uit drie geeft Ten Hag iedereen munitie om te vuren.” Driessen weet dan ook voldoende: “Zijn tijd is geweest.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jamie Carragher maakt na felle discussie pijnlijke grap over Erik ten Hag

De druk op Erik ten Hag als trainer van Manchester United neemt toe.