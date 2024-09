Analisten Sky Sports gaan los over Ten Hag, Eredivisie en Ajax

Het aankoopbeleid van Erik ten Hag bij Manchester United zorgt voor de nodige vraagtekens bij Sky Sports. Met name Jamie Carragher toont zich kritisch op de spelers die naar Old Trafford zijn gekomen: hij vraagt zich af ‘hoe het mogelijk is’ dat Ten Hag bijna een half elftal heeft gehaald van spelers die hij kent van Ajax.

"Laten we even teruggaan naar het begin”, zegt Carragher na de 0-3 nederlaag van Manchester United tegen Liverpool. “De eerste speler die hij wilde binnenhalen, was Frenkie de Jong. Deze zomer probeerde Liverpool Martín Zubimendi te halen en ook dat lukte niet. Maar Liverpool haalde daarna niet een compleet andere speler om die rol in te vullen, zoals Man United deed met Casemiro.”

Artikel gaat verder onder video

“Hoe zijn we op het punt gekomen dat hij vijf spelers heeft met wie hij heeft gespeeld bij Ajax?!”, doelt Carragher op André Onana, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Antony. Vorig seizoen had hij ook de beschikking over Sofyan Amrabat, met wie hij samenwerkte bij FC Utrecht. “Hoe is het mogelijk dat we nog geen resultaat zien? De club heeft hem honderden miljoenen gegeven om spelers uit de Nederlandse competitie te kopen, spelers met wie hij heeft gewerkt, en we zien nog helemaal niets van een herkenbare speelstijl of van een toekomstperspectief.”

LEES OOK: Uitgefloten Ten Hag verklaart onbegrepen wissel: ‘Wij willen niet weer in zo’n situatie komen’

Ook voormalig Manchester United-middenvelder Roy KEane heeft zijn bedenkingen. “Het zijn goede spelers, maar ze komen uit andere competities. Veel komen natuurlijk uit de Nederlandse competitie of zijn spelers met wie hij voorheen heeft gewerkt”, weet Keane. “De grootste uitdaging in de Premier League is het fysieke en mentale aspect. Ze kunnen bij grote clubs in andere competities spelen, maar veel van deze spelers lijken het niet iedere week te kunnen opbrengen in de Premier League.”

'Weet niet of Zirkzee en De Ligt topspelers zijn'

Presentator David Jones vraagt aan analist Daniel Sturridge of Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt, die deze zomer naar Manchester United kwamen, spelers zijn die de club vooruit kunnen helpen. “Daar zal ik eerlijk over zijn, dat weet ik niet. Het zijn goede spelers, maar ik weet niet of het absolute topspelers zijn. De trainer gelooft in ieder geval dat ze het team naar een hoger niveau kunnen tillen.”

“Zirkzee heeft het goed gedaan bij Bologna en heeft kwaliteiten. De Ligt heeft bij meerdere topclubs gespeeld en moet Manchester United nu helpen om het tij te keren, maar is hij in zijn absolute topvorm? Is hij beter dan hij ooit geweest is? Dat weet ik niet”, aldus Sturridge, die wel hoge verwachtingen heeft van een andere aankoop. “Manuel Ugarte is een van de beste verdedigende middenvelders van Europa. Dat is wat ze nodig hebben op dit moment.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jamie Carragher maakt na felle discussie pijnlijke grap over Erik ten Hag

De druk op Erik ten Hag als trainer van Manchester United neemt toe.