Ten Hag vertelt wanneer hij Malacia weer bij de selectie van Manchester United verwacht

Erik ten Hag heeft vrijdagmiddag een update gegeven over de fitheid van . De linksback kijkt al ruim een jaar geblesseerd toe, maar de Nederlandse trainer hoopt hem binnenkort weer te kunnen verwelkomen bij de wedstrijdselectie van Manchester United.

Na een heftige knieblessure verscheen Malacia halverwege juli weer op het trainingsveld van Manchester United. De verdediger had al meer dan een jaar geen wedstrijden gespeeld, maar begon in de zomer met het afwerken van een individueel programma. Dat hij op de goede weg is, bleek toen Malacia vorige week werd opgenomen in de 25-koppige selectie van Ten Hag voor de competitiefase van de Europa League.

Vrijdagmiddag heeft Ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het uitduel met Southampton een nieuwe update gegeven over de fitheid van Malacia. “Natuurlijk willen we hem motiveren terug te keren, maar dat is niet eenvoudig als je zo lang afwezig bent geweest”, liet de oefenmeester zich optekenen. “Meer dan een seizoen om terug te keren van een blessure, maar hij werkt hard en hij boekt goede voortgang.” Ten Hag verwacht daarom dat de verdediger spoedig weer bij de groepstraining kan aansluiten. “Ik verwacht ook dat hij binnenkort weer minuten kan maken.”

Malacia bij Manchester United

Malacia maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Manchester United. In zijn eerste seizoen op Old Trafford kwam de Nederlander tot 39 duels, waarvan 29 als basisspeler. Daarin was hij niet betrokken bij doelpunten. De laatste wedstrijd van Malacia in het shirt van United was op 28 mei 2023, waarna hij een zware knieblessure opliep. Deze blessure hield hem het gehele afgelopen seizoen aan de kant.

