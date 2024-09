Flinke opsteker voor Tyrell Malacia bij Manchester United

is door Manchester United ingeschreven voor de competitiefase van de Europa League. De linksback is al ruim een jaar afwezig vanwege een zware knieblessure, maar liet zich halverwege juli wel weer op zien op het trainingscomplex van The Red Devils.

Het is niet duidelijk hoelang het herstel van de oud-Feyenoorder nog duurt, maar dat Manchester United hem dus heeft opgenomen in de 25-koppige selectie voor de Europa League lijkt erop te duiden dat Malacia op (zeer) korte termijn zijn rentree kan maken in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Malacia maakte medio 2022 voor zo’n vijftien miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Manchester United. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 39 duels in de hoofdmacht van de Engelse topclub. Zijn laatste duel was op 28 mei 2023 tegen Fulham (2-1), waarna hij werd geopereerd aan zijn knie.

Blessureleed Malacia bleef aanhouden

Afgelopen seizoen leek Malacia weer terug te komen, zo verwachtte Ten Hag dat de linkervleugelverdediger afgelopen januari weer inzetbaar zou zijn. Niets bleek minder waar, want door dezelfde blessure kon er een dikke streep door dat plan. Wanneer Malacia weer helemaal wedstrijdfit zal zijn is niet bekend, maar het is in ieder geval een positief signaal dat hij tot de selectie behoort.

Naast Malacia ook Casemiro en oud-Ajacieden in selectie

Naast Malacia maakt ook Casemiro, die recentelijk in verband werd gebracht met Galatasaray, deel uit van de selectie. De Braziliaanse middenvelder was na de 0-3 nederlaag tegen Liverpool van afgelopen zondag de Kop van Jut bij veel Manchester United-supporters. De 32-jarige routinier ging voor rust tweemaal opzichtig in de fout, wat The Reds twee doelpunten opleverde. Ook de oud-Ajacieden André Onana, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Chritian Eriksen en Antony behoren tot de 25-koppige A-selectie van The Red Devils.

