Zorgelijk bericht over Tyrell Malacia: 'Hij kampt niet alleen met fysieke problemen...'

De Duitse journalist Christoffel Michel heeft zondag een update naar buiten gebracht over de situatie van bij Manchester United. De linksachter staat al tijden aan de kant bij The Red Devils en volgens de journalist, die voorheen bij het goed ingevoerde Sport1 werkzaam was, heeft dit niet alleen te maken met fysieke problemen.

Michel schrijft op de website Fussball.News dat Manchester United de linksbackpositie als probleemplek heeft aangewezen. Malacia heeft dit seizoen nog geen minuut kunnen spelen en zijn concurrent, Luke Shaw, kampt regelmatig met blessureleed wegens spierblessures. Het houdt in dat de Engelse grootmacht in de zomer de transfermarkt op zal gaan om een nieuwe linksachter toe te voegen aan de selectie.

De journalist weet daarnaast te melden dat Malacia niet alleen last heeft van fysieke problemen door blessures, maar ook met mentale problemen. Duidelijk is dat de oud-speler van Feyenoord, die in het verleden voor een bedrag van vijftien miljoen euro naar Old Trafford vertrok, in een lastige situatie zit in Engeland.