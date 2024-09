'Casemiro na drama tegen Liverpool alsnog op weg naar de uitgang bij Man United'

De Braziliaanse middenvelder heeft afgelopen weekend tegen Liverpool mogelijk zijn (voorlopig) laatste wedstrijd voor Manchester United gespeeld. Galatasaray overweegt volgens de Britse tak van ESPN een bod uit te gaan brengen op de oud-speler van Real Madrid.

Casemiro beleefde zondag een dramatische wedstrijd tegen de ploeg van Arne Slot. De 32-jarige Braziliaan leidde in de eerste helft met balverlies beide treffers van Luis Díaz in en werd door Ten Hag in de rust - bij een 0-2 achterstand - gewisseld. Zonder de Braziliaan liep Liverpool via Mohamed Salah in de tweede helft verder uit naar een klinkende 0-3 zege. Het zouden maar zo zijn (voorlopig) laatste minuten in het shirt van The Red Devils kunnen zijn geweest.

Galatasaray overweegt namelijk een bod bij United neer te gaan leggen om Casemiro naar Turkije te halen, zo weet ESPN. Waar in veel Europese topcompetities de transfermarkt reeds gesloten is, hebben Turkse clubs nog tot 13 september de tijd om spelers aan te trekken. Gala baarde dinsdag al opzien door zich te versterken met Napoli-spits Victor Osimhen, en zou in de persoon van Casemiro dus een tweede grote naam kunnen toevoegen aan de selectie.

Het contract van Casemiro op Old Trafford loopt nog door tot medio 2026. De middenvelder lijkt te moeten vrezen voor zijn plek na het debacle tegen Liverpool én door de komst van Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain). Bronnen rond United suggereren dat de club openstaat voor een vertrek van de speler die naar verluidt 300 duizend pond (356 duizend euro) per week opstrijkt, maar dat de verwachte belangstellin vanuit Saudi-Arabië deze zomer niet op gang kwam. Galatasaray biedt dus mogelijk alsnog uitkomst. Of de Turkse topclub aan een huurdeal of een definitieve transfer denkt, is niet bekend.

