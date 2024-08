PSV bekeek of Tyrell Malacia een optie was, maar haakte om één cruciale reden af

PSV is hard op zoek naar verdedigers en in de zoektocht naar spelers die de defensie van de Eindhovenaren kunnen versterken is ook de naam van gevallen in het Philips Stadion. Dat meldt journalist Mounir Boualin van Soccernews. Malacia is echter geen concrete optie geworden voor de Brabantse club, wat te maken heeft met een specifieke reden.

Volgens Boualin is PSV erachter gekomen dat Malacia, die onder contract staat bij Manchester United, nog wel eventjes de tijd nodig zou hebben om fit te worden. Dat is voor technisch directeur Earnest Stewart de belangrijkste reden geweest om niet concreet te worden voor de oud-linksback van Feyenoord en om door te schakelen naar andere opties. Wie PSV nu in het vizier heeft als nieuwe linksback is onduidelijk, maar volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is Gonzalo Montiel een van de opties om de nieuwe rechtsback te worden in het Philips Stadion.

Dat PSV voor de linksbackpositie uitkwam bij Malacia, is enigszins opvallend. De vleugelverdediger speelde al sinds 2023 geen wedstrijd meer voor Manchester United, waar hij duidelijk geen goede periode kent. De linksback heeft veel te maken gehad met blessures in Manchester, wat hem in de weg heeft gezeten om minuten te maken voor The Mancunians. De concurrentie is in de vorm van Diogo Dalot en Luke Shaw aanwezig, waardoor het niet aannemelijk lijkt dat Malacia dit seizoen veel minuten gaat maken.