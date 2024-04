Malacia meldt knieproblemen niet bij Manchester United: 'Hij wilde indruk maken en blijven spelen'

Bij Manchester United heerst het gevoel dat het bepaalde dingen anders had moeten aanpakken om een vlotter herstel van mogelijk te maken. Dat meldt Mark Critchley van The Athletic althans. De vleugelverdediger maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Manchester United en beleefde een prima eerste seizoen in Engeland, maar kwam in de huidige jaargang nog geen minuut in actie. Hij zou vorig seizoen al met knieklachten hebben rondgelopen, maar trok toen niet meteen aan de bel.

Malacia was in het voor Feyenoord gedenkwaardige seizoen 2021/22 een van de smaakmakers in het elftal van trainer Arne Slot en bekroonde zijn prestaties in Rotterdam-Zuid met een toptransfer naar Manchester United. De werkgever van Erik ten Hag telde vijftien miljoen euro neer om de Oranje-international naar Engeland te halen. Malacia kwam tijdens zijn eerste seizoen voor Manchester United meteen 39 keer in actie en mocht zich in juni vorig jaar nog melden bij het Nederlands elftal, maar daarna heeft men nog maar weinig van hem vernomen. Een knieblessure houdt hem al vanaf de start van dit seizoen aan de kant, maar bij Manchester United heersen er twijfels over hoe het de afgelopen maanden allemaal is gegaan.

De club deelde in december nog een hoopvolle update over Malacia, die begin dit kalenderjaar zijn rentree leek te kunnen gaan maken. Maar begin februari trok Ten Hag stevig aan de bel. “Ja, dat is heel vervelend. En op de eerste plaats voor Tyrell, maar ook voor ons. Deze situatie kan niet zo doorgaan. Hij moet fit worden, want we hebben hem nodig”, vertelde Ten Hag na afloop van het uitduel met Aston Villa (1-2) bij Viaplay. Volgens Ten Hag heeft Malacia een ‘knieprobleem’. “Daar is hij ook aan geopereerd in de zomer. Maar dat moet opgelost worden, want we hebben hem gewoon nodig in de race naar Champions League-voetbal”, zo klonk het.

Het is momenteel echter de vraag of Malacia dit seizoen nog minuten gaat maken voor Manchester United. Volgens Critchley maakt de vleugelverdediger deze week weliswaar zijn rentree op trainingscomplex Carrington, maar blijft hij met een ‘externe specialist’ werken aan een terugkeer op het trainingsveld. De Nederlander liep naar verluidt in het afgelopen seizoen al rond met knieklachten. “Malacia kreeg eerder vorig jaar voor het eerst pijn in zijn linkerknie, maar omdat hij graag indruk wilde maken en wilde blijven spelen, maakte hij niet onmiddellijk melding van zijn klacht. Toen hij in het voorjaar de medische staf van de club op de hoogte bracht, werd besloten de blessure te behandelen zodat hij kon blijven spelen”, zo weet Critchley.

Manchester United zou aan Malacia een chirurg in Londen hebben voorgesteld, maar de speler zelf zag meer heil in een behandeling in Nederland. De club stemde in met het verzoek van Malacia om zich in zijn thuisland te behandelen, maar dat gebeurde dus wel buiten toezicht van de club. “Hoewel het herstel van Malacia ongelukkig is geweest, is er een gevoel dat de betrokken partijen dingen anders hadden kunnen doen om een eerdere terugkeer te garanderen”, zo klinkt het.

🚨 Malacia had first started to feel pain in his left knee earlier last year, but eager to impress and keep playing, he did not immediately report his complaint to #mufc. When he informed the club's medical staff in the spring, a decision was taken to manage the injury to allow… pic.twitter.com/FB0C6rzcMV — The United Stand (@UnitedStandMUFC) April 11, 2024

