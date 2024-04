Quilindschy Hartman laat drie dagen na dramatisch nieuws van zich horen

heeft woensdag voor het eerst sinds het dramatische nieuws over zijn blessure van zich laten horen. De vleugelverdediger van Feyenoord viel zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht al na een half uur spelen uit met een knieblessure en een paar uur later werd bekend dat hij naast het restant van dit seizoen óók het Europees Kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij moet laten gaan. Hartman is erop gebrand ‘nog sterker’ terug te keren.

Feyenoord beleefde een dramatische start van het thuisduel met FC Utrecht. De formatie van coach Arne Slot keek binnen twee minuten tegen een 0-1 achterstand aan en zag de bezoekers na 32 minuten hun voorsprong verdubbelen. Hartman veroorzaakte op ongelukkige wijze een strafschop. Sam Lammers liet de kans vanaf elf meter niet onbenut en schoot zijn ploeg naar een 0-2 voorsprong. Hartman had zich bij de actie die leidde tot de strafschop geblesseerd en moest voortijdig het veld verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord herstelde zich van de 0-2 achterstand en boekte uiteindelijk nog een fraaie overwinning (4-2). Maar de glimlach op de gezichten in Rotterdam-Zuid verdween toen ‘s avonds de ernst van de blessure van Hartman bekend werd. De linksback heeft een zware knieblessure opgelopen en staat daardoor maandenlang buitenspel. Hij mist het restant van dit seizoen en heeft deelname aan het EK in Duitsland ook uit zijn hoofd moeten zetten. Hartman moet mogelijk ook de start van het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan.

De selectie van Feyenoord, spelers én staf, liet zich dinsdag van z’n beste kant zien. Het vormde op het trainingsveld gezamenlijk de letter Q, verwijzend naar de voornaam van Hartman. De verdediger laat een dag later van zich horen op Instagram. “Dit doet pijn. Zoals altijd probeer ik de zonnige kant te bekijken, maar deze keer is het niet makkelijk. Toch kunnen jullie erop rekenen dat ik nog sterker terugkeer op het veld dan ik was. Bedankt voor jullie steun en alle berichten die ik heb ontvangen. Het betekent veel voor me”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Studio Voetbal valt stil na dramatisch nieuws in de uitzending

Je kon een speld horen vallen in de uitzending van Studio Voetbal. "Echt triest, heftig", zei Ibrahim Afellay.