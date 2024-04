Feyenoord-spelers én staf laten zich van beste kant zien: 'Prachtige steunbetuiging'

De technische staf en spelers van Feyenoord hebben zich dinsdagmiddag van hun beste kant laten zien. De regerend kampioen van Nederland deelde afgelopen zondag het trieste nieuws dat wegens een zware knieblessure een streep moet zetten door het restant van dit seizoen én deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Feyenoord-selectie steekt de vleugelverdediger op fraaie wijze een hart onder de riem.

Hartman brak in het afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van Feyenoord en had als eerste linksback in de selectie van trainer Arne Slot een belangrijk aandeel in de eerste landstitel sinds 2017. De vleugelverdediger is ook dit seizoen niet uit het elftal van de regerend kampioen weg te denken en ontwikkelde zich stormachtig. Dat bleef niet onopgemerkt. Ronald Koeman haalde Hartman bij het Nederlands elftal en bij diens debuut in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk was het meteen raak. De linksback maakte ook in de daaropvolgende interlands een goede indruk en stevende af op een basisplaats tijdens het EK.

Artikel gaat verder onder video

Helaas voor Oranje en Hartman moest de vleugelverdediger de recente oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland aan zich voorbij laten gaan. Hartman was niet ongeschonden uit de ontmoeting tussen sc Heerenveen en Feyenoord gekomen en de klachten namen bij het Nederlands elftal toe. De Feyenoord-back verliet daags voor het oefenduel met Schotland het trainingskamp en ontbrak dus ook in de krachtmeting met Duitsland. Hartman was wel fit genoeg voor een basisplaats in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht van afgelopen zondag, maar moest zich na een ongelukkig moment al na 31 minuten laten vervangen.

Een paar uur later bleek het goed mis voor Hartman. Hij heeft een zware knieblessure opgelopen en komt de komende maanden niet in actie. Géén bekerfinale, géén EK met Oranje en géén toptransfer. Een keiharde klap voor Hartman. De Feyenoord-selectie heeft hem dinsdag een hart onder de riem gestoken. Op een foto van Feyenoord op X is te zien dat de staf én spelers de letter Q vormen, verwijzend naar de voornaam van Hartman. “Staf en ploeggenoten bij Feyenoord komen met een prachtige steunbetuiging aan kind van de club Quilindschy Hartman, die voor een maandenlange revalidatie aan zijn knie staat”, zo schrijft verslaggever Dennis van Eersel van RTV Rijnmond.

Hartman kwam dit seizoen 38 keer in actie voor Feyenoord. Hij scoorde niet, maar verzorgde wel zeven assists. De Oranje-international mist mogelijk ook de start van het nieuwe seizoen.

Q. YNWA. 🫶 pic.twitter.com/qZSh0uqhpX — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 2, 2024 Staf en ploeggenoten bij Feyenoord komen met een prachtige steunbetuiging aan kind van de club Quilindschy Hartman, die voor een maandenlange revalidatie aan zijn knie staat. https://t.co/cTgg5t6b1N — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) April 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord grijpt mis: ‘Hij is onbetaalbaar geworden, volgend jaar speelt hij bij een topclub’

Süleyman Öztürk voorspelt: 'Vanaf volgend seizoen gaan we hem bij een topclub zien. Hij gaat een transfer maken, dat kan niet anders.'