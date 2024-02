ESPN bekroont één speler van Feyenoord en hakt in op vier andere

Feyenoord won zondag weliswaar van AZ (0-1), maar maakte weinig indruk. In de uitzending van Dit was het Weekend wordt slechts één speler van de Rotterdammers in positieve zin uitgelicht: doelpuntmaker . De nodige andere Feyenoorders worden kritisch tegen het licht gehouden.

“Ik vond Wieffer weer de beste man van Feyenoord”, zegt Kenneth Perez in het praatprogramma. “Dat is hij eigenlijk al sinds de winterstop elke keer.” Daarna uit Kees Kwakman forse kritiek op meerdere spelers, te beginnen met Santiago Giménez. “Ik vond hem vandaag aan de bal heel erg slecht”, zegt de oud-prof.

“Quilindschy Hartman had weer het meeste balverlies van alle Feyenoorders. Dat was vorige week ook al zo. Hij zit in een mindere fase”, constateert Kwakman verder. “Normaal is hij altijd goed in zijn passing als linksback. Gernot Trauner was heel slordig aan de bal.”

Ramiz Zerrouki, die voor het eerst sinds 3 december weer een basisplek had, viel echter ‘het meest’ op. “Ik kan dat niet los zien van het feit dat hij net terug is. Ik vond hem moeizaam bewegen. Hij werd er in een sprintduel ook een keer helemaal uit gelopen. Aan de bal vond ik hem ontzettend onzuiver en matig spelen.”