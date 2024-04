Hake spreekt grote verbazing uit na GA Eagles - Feyenoord: 'Sommige mensen hebben moeite om wakker te blijven'

Go Ahead Eagles-trainer René Hake is niet te spreken over het optreden van de arbitrage in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-3). De oefenmeester verbaast zich vooral over de aanloop naar het openingsdoelpunt van de Rotterdammers. maakte in de eigen zestien met zijn hand een beweging naar de bal en raakte ‘m ook, maar zowel scheidsrechter Erwin Blank als de VAR zag er geen strafschop in. Hake denkt dat een aantal mensen er wat moeite mee hadden om na 21.00 uur wakker te blijven.

De trainer van Go Ahead Eagles werd donderdagavond na afloop van het thuisduel met Feyenoord voor de camera van ESPN gevraagd naar het moment in de aanloop naar de 0-1. “Ik vond eigenlijk wel twee momenten, maar eentje was volgens mij wel heel duidelijk”, reageerde Hake. “Hij gaat met de hand naar de bal, dus ja… Ik weet niet wat je er dan van moet vinden”, zo klonk het over de handsbal van Trauner. De Oostenrijker kreeg de bal een paar minuten eerder al tegen zijn arm. Een voorzet belandde via zijn eigen bovenbeen tegen zijn arm. Een reden om géén strafschop te geven, maar Hake heeft er desondanks zijn bedenkingen bij.

“Dat is inderdaad de regel, maar stel dat hij hem niet met de hand zou raken. Kijk naar de spits die voor zijn man kan komen. Die kan eventueel ook een goal maken”, aldus de manager. Hake snapt de regel dat het dan geen strafbaar hands is als de bal via een eigen lichaamsdeel tegen je hand of arm komt, maar is van mening dat je een ploeg wel een potentiële kans ontneemt. “Dat zijn wel momenten waar wij er natuurlijk niet tien van krijgen. Dat is het wel erg zonde dat het tegen je is, vooral dat andere moment met Trauner. Onbegrijpelijk dat dat niet wordt teruggedraaid, want er valt een goal uit. Ik heb het moment in de wedstrijd zelf niet gezien, in ieder geval niet goed kunnen zien om te kunnen oordelen. Maar je ziet het daarna natuurlijk wel, dan is het frustrerend.”

Het viel Hake vervolgens op dat scheidsrechter Blank voor ‘soortgelijke’ momenten ‘heel snel’ in Deventer voordeel floot. “Ik had het idee dat hij wel het gevoel had dat hij nog iets moest corrigeren ofzo. Dat is allemaal makkelijk gezegd, maar als hij het zelf niet goed gezien heeft, dan wordt hij gewoon zwaar in de steek gelaten door een aantal mensen die na negen uur blijkbaar wat moeite hebben om wakker te blijven”, zo klonk het.

De VAR is en blijft een lachertje zo. Wat een 🤡 #gaefey pic.twitter.com/zeufCe3cDs — David ッ (@DBodifee) April 25, 2024

