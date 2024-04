Clubicoon Van Polen gaat niet verloren voor PEC: 'Denk dat ik een meerwaarde kan hebben'

Clubicoon blijft na zijn aanstaande afscheid als voetballer verbonden aan PEC Zwolle, zo bevestigt de 38-jarige verdediger tegenover Voetbal International. Nadat hij zijn schoenen over twee weken definitief aan de wilgen hangt, gaat Van Polen intern een traject in dat hem klaar moet stomen voor een toekomstige directiefunctie.

"Ik denk dat ik een meerwaarde kan hebben voor de club, ook in de toekomst. Maar dan moet er wel aan beide kanten aan gewerkt worden", tekent het weekblad op uit de mond van Van Polen. "Ik heb mijn ideeën besproken met onze algemeen directeur en hij was direct enthousiast. De komende maanden zal duidelijk worden hoe het er precies uit gaat zien. We moeten het ook nog een naam geven. Een soort manager of directeur in opleiding", verduidelijkt de routinier.

Afgelopen woensdag werd duidelijk dat de spelersloopbaan van Van Polen op korte termijn ten einde gaat komen. Na zeventien seizoenen vindt hij het mooi geweest. Van Polen werd met de club eenmaal kampioen van de Eerste Divisie en won naast de KNVB Beker in 2014 een jaar later ook de Johan Cruijff Schaal.

“Aan die achttien jaar als voetballer komt nu een einde. Ik ga nog een paar wedstrijden alles geven en dan zit het erop. Ik stop als voetballer van PEC Zwolle. Het besef komt steeds meer. Nooit meer voetballen in een vol stadion voor jullie. Ik denk oprecht dat ik dat het meest ga missen", sprak de verdediger in een video die via de clubkanalen werd verspreid.

