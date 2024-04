Pierre van Hooijdonk en Jan Joost van Gangelen met stomheid geslagen tijdens uitzending ESPN

Veel voetballiefhebbers zijn sinds donderdagavond op de hoogte van een spelregelwijziging: gele kaarten die in de reguliere speeltijd of verlenging zijn gekregen, worden niet opgeteld bij een gele kaart die een speler tijdens een strafschoppenserie krijgt. Daardoor mocht donderdagavond op het veld blijven staan na zijn tweede gele kaart bij Aston Villa – Lille OSC. Analist Pierre van Hooijdonk begrijpt er niets van.

ESPN lichtte na de wedstrijd toe dat spelregelcommissie IFAB met ingang van het seizoen 2021/22 een wijziging heeft doorgevoerd, die verklaart waarom Martínez bleef staan. Gele kaarten die tijdens de reguliere speeltijd of de verlenging worden toegekend, tellen niet meer in de penaltyserie. Martínez keerde de eerste strafschop van Lille, die werd genomen door Nabil Bentaleb, en ook de laatste penalty van Benjamin André.

Van Hooijdonk spreekt bij ESPN van een ‘waanzinnige’ nieuwe regel. “Waarom? Waarom zou die tweede gele kaart niet bestraft mogen worden? Je hebt een gele kaart gehad in de wedstrijd, maar eigenlijk ga je spelers weer een vrijbrief geven, en met name keepers, om weer te klootviolen. Een heel goede regel...", zegt hij ironisch.

Ook presentator Jan Joost van Gangelen vindt de regel ‘dom’. “Ik kan me op geen enkele manier voorstellen dat dit in het voordeel zou zijn van een nemer. En in het algemeen wil je toch het voetbal bevorderen en niet het traineren en het klootviolen.”

“De nemers zijn niet degene die provocerend gedrag laten zien”, antwoordt Van Hooijdonk. “Tot een bepaalde hoogte is het een soort van spel. Maar het zijn altijd de keepers die met penaltyseries nog even de bal van de stip afhalen, als een idioot staan te springen in de goal of toch niet op de lijn staan, waardoor de scheidsrechter ze weer moet corrigeren. Ik snap er helemaal niets van. Het is een heel slechte wijziging.”

🤨 Pierre van Hooijdonk snapt niets van de regel om Emiliano Martínez te laten staan na zijn tweede gele kaart.



"Waarom?! Eigenlijk geef je spelers een vrijbrief om te gaan klootviolen" — ESPN NL (@ESPNnl) April 18, 2024

