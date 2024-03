Ajax onderzoekt de mogelijkheden om Aston Villa-middenvelder binnen te halen, zo meldt Football Insider. In de Conference League stonden de Amsterdammers al tegenover de middenvelder, wiens ploeg over twee wedstrijden te sterk bleek.

Wie is Tim Iroegbunam?

Tim Iroegbunam, twintig jaar en geboren in Great Barr, speelde in de jeugdopleiding van West Bromwich Albion en zat bij die club eenmaal op de bank bij een Premier League-wedstrijd. In de zomer van 2021 stapte hij over naar Aston Villa. Hij kwam aanvankelijk met name uit voor de Onder 23. In februari 2022 volgde, op achttienjarige leeftijd, zijn Premier League-debuut. Toch was er weinig uitzicht op veel speeltijd in het eerste elftal en dus werd Iroegbunam in het seizoen 2022/23 verhuurd aan Championship-club Queens Park Rangers. Voor die club speelde hij 32 wedstrijden in de Championship, waarin hij 2 keer scoorde.

Artikel gaat verder onder video

Iroegbunam, een Engelsman met Nigeriaanse roots, speelt zijn jeugdinterlands voor Engeland. Hij kwam tot zes wedstrijden voor de Onder 19 en evenzoveel wedstrijden voor de Onder 20. Hij kreeg veel speeltijd tijdens het EK Onder 19 in 2022, dat door Engeland werd gewonnen. In de finale tegen Israël kwam hij als invaller het veld op. Vrijdag maakte Iroegbunam nog een prachtig doelpunt tegen Polen Onder 20 (1-5 zege): de video is onderaan dit artikel te bekijken. Iroegbunam speelt doorgaans centraal op het middenveld. Zijn contract bij Aston Villa loopt door tot medio 2027.

Optredens tegen Ajax

Iroegbunam had op donderdag 7 maart een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Ajax (0-0) en kwam een week later als invaller binnen de lijnen op Villa Park (4-0 zege). Toch heeft hij dit seizoen minder speeltijd van trainer Unai Emery dan hij hoopt. De Engelsman speelde pas vijf wedstrijden in de Premier League, allemaal als invaller. Hij speelde verder twee duels als basisklant in de EFL Cup, viel in tegen Chelsea in de FA Cup (1-3 nederlaag). Zijn optredens tegen Ajax waren zijn enige wedstrijden in de Conference League.

Unbelievable technique from Tim Iroegbunam to give England U20 the lead away in Poland! 😨



🎥 @FootColic pic.twitter.com/YmDpWUcFtl — The Villa Academy (@academyavfc) March 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit: 'Het gerucht in Amsterdam gaat dat hij de nieuwe trainer wordt, ik denk dat ook!'

Ruud Gullit denkt te weten wie de nieuwe trainer van Ajax wordt. Youri Mulder is het eens met zijn tafelgenoot bij Rondo.