Ruud Gullit: 'Het gerucht in Amsterdam gaat dat hij de nieuwe trainer wordt, ik denk dat ook!'

Ruud Gullit verwacht dat Frank de Boer de nieuwe trainer van Ajax wordt, zo heeft de analist van Ziggo Sport maandagavond aangegeven in de uitzending van het programma Rondo. De oud-voetballer meldt een gerucht te hebben meegekregen, waaruit bleek dat De Boer mogelijk de nieuwe coach van de Amsterdammers wordt.

De Boer was in het verleden succesvol bij Ajax, maar faalde vervolgens in het buitenland bij veel van zijn clubs. De oud-voetballer kwam als laatst uit voor Al-Jazira, maar is daar in 2023 ook vertrokken. Momenteel zit De Boer zonder club en is hij in afwachting van een nieuwe uitdaging. Volgens Gullit is een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA voor de in Hoorn geboren trainer niet uitgesloten.

Artikel gaat verder onder video

"Het gerucht gaat dat Frank de Boer de nieuwe trainer wordt, dat gerucht gaat in Amsterdam", zegt Gullit in het programma Rondo op Ziggo Sport. Later in de uitzending, tijdens de rubriek Het Slotoffensief, geeft Gullit aan dat hij ook verwacht dat De Boer door Alex Kroes aangesteld gaat worden als nieuwe trainer: "Ik denk dat De Boer het wordt", zegt Gullit, die bijval krijgt van Youri Mulder. "Dat denk ik ook", reageert de analist, die het ook wel ziet gebeuren dat Pascal Jansen naar de Johan Cruijff ArenA vertrekt.

Er gaan verschillende namen rond in Amsterdam, maar het is vooralsnog niet duidelijk waar algemeen directeur Alex Kroes zijn pijlen op heeft gericht. Wel is duidelijk dat hij in alle opzichten verantwoordelijk zal zijn voor de aanstelling van een nieuwe trainer. In de komende transferwindow neemt de oud-bestuurder van onder meer Go Ahead Eagles ook de taken van technisch manager op zich.