Alex Kroes maakt voorlopige opvolger van Sven Mislintat bij Ajax bekend

Alex Kroes zal tijdens de komende zomerse transferperiode ook fungeren als technisch directeur van Ajax, zo heeft de nieuwe algemeen directeur van de Amsterdammers maandagavond bekendgemaakt in een interview met Ziggo Sport.

Kroes laat in gesprek met Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax, voor het eerst van zich horen na zijn offiële start bij de Amsterdammers. In gesprek met de betaaldzender heeft de opvolger van Edwin van der Sar bij Ajax direct duidelijkheid gegeven over de opvolging van technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax, die in het begin van dit seizoen ontslagen werd bij de Amsterdammers na de teleurstellende resultaten in de Eredivisie. Kelvin de Lang nam de honneurs in de winterstop tijdelijk waar als eindverantwoordelijke voor het beleid van Ajax op de transfermarkt.

"Op dit moment zijn alle ogen op mij gericht, zo is het. Ik zal de volledige verantwoordelijkheid op me nemen. Deze zomerperiode zal ik alle verantwoordelijkheid op me nemen", is Kroes duidelijk. Hij zal zich gaan buigen over de transfers, maar benadrukt wel dat hij daarbij ondersteund zal worden door verschillende mensen binnen Ajax: "Ik ga dat niet alleen doen, maar kan dat ook niet alleen doen", geeft de beleidsbepaler aan.

In de uitzending van Rondo merkt men op dat bij Ajax dezelfde situatie ontstaat zoals jaren geleden, toen Van der Sar de taken als technisch directeur overnam van Marc Overmars en niet direct een vervanger aantrok: "Is het nou niet verstandig om een goede man daarvoor aan te stellen?", vraagt Youri Mulder zich na afloop van het interview hardop af.