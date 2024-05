Van der Gijp smult van smaakmaker in de Eredivisie: 'Goed spelertje man'

René van der Gijp heeft zich bij Vandaag Inside openlijk afgevraagd of er niet meer zat in de carrière van . De middenvelder keert niet meer terug bij zijn club in Israël, Maccabi Haifa, zo maakte hij op de dinsdagmiddag bekend. De TV-persoonlijkheid vindt Chery wel een mooie, sierlijke voetballer, zo vertelde hij op dinsdagavond live op televisie.

“Met die Chery, altijd als ik naar die jongen zit te kijken, heeft hij goede balaannames, altijd naar voren. Hij is sterk, hij is technisch goed, hij is niet de langzaamste. En dan denk ik, weet je, het hoeft niet altijd aan jezelf te liggen. Had er niet een beetje meer ingezeten?”, aldus Van der Gijp. “Toen hij wegging uit Nederland speelde hij bij Groningen de sterren van de hemel”, weet Johan Derksen zich te heugen.

Artikel gaat verder onder video

Chery viel Van der Gijp ook op tijdens de bekerfinale enkele weken geleden. “Het is gewoon echt een hele goede speler. In de bekerfinale met NEC in De Kuip vond ik hem ook goed. Hij is heel comfortabel aan de bal. Maar dan denk ik best dat hij bij Feyenoord had kunnen spelen. Zonde man, goed spelertje”, besluit de oud-voetballer van Sparta, PSV en SC Heerenveen.

