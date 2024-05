'Gênante' taferelen: Manchester City-spelers sprinten na laatste fluitsignaal richting catacomben

Een spectaculair doelpunt van Mohammed Kudus vlak voor rust zorgde nog voor wat spanning, maar de vierde opeenvolgende landstitel kwam voor Manchester City uiteindelijk niet meer in gevaar. De ploeg van trainer Pep Guardiola won zondagmiddag met 3-1 van West Ham United en mag zich zodoende opnieuw de beste van Engeland noemen. De supporters wilden na het laatste fluitsignaal dolgraag een feestje vieren met de spelers, maar die wisten niet hoe snel ze richting de catacomben moesten rennen.

De climax in de Engelse titelstrijd had in de laatste speelronde nog zinderend spannend kunnen worden, ware het niet dat Manchester City al vroeg afstand nam van West Ham. Twee doelpunten van Phil Foden binnen achttien minuten bezorgden Guardiola en zijn manschappen een vliegende start. Kudus bracht West Ham met een schitterende omhaal vlak voor rust terug in de wedstrijd en omdat Arsenal vrijwel tegelijkertijd op gelijke hoogte kwam tegen Arsenal, leek het toch nog spannend te gaan worden.

Maar niets bleek minder waar. Rodri maakte redelijk vroeg in de tweede helft de 3-1 voor Manchester City en daarmee was de titelstrijd wel beslist. Er gebeurde in het restant van de wedstrijd niet veel meer en de supporters stonden in de laatste minuten te trappelen om het veld op te sprinten. Ze hadden zich nog voor het laatste fluitsignaal al gemeld langs de lijn, maar dat was niet de bedoeling. De spelers van Manchester City probeerden met handgebaren en geschreeuw duidelijk te maken dat de fans nog even moesten wachten. Dat deden ze, alvorens luttele seconden later het feest alsnog kon losbarsten.

Een aantal spelers van Manchester City wist echter niet hoe snel ze richting de catacomben moesten sprinten. Onder meer Kevin De Bruyne, Kyle Walker en Ruben Dias haastten zich naar de zijkant, bij Guardiola was in eerste instantie zelfs geen glimlach te zien. De situatie leek echter al vrij snel ‘onder controle’, want niet veel later zag je onder meer Foden met gebalde vuisten langs de lijn staan. De Engelsman had met twee doelpunten een groot aandeel in de 3-1 zege, resulterend in de vierde opeenvolgende landstitel en de zesde in zeven seizoenen.

Op social media zorgt de pitch invasion in het Etihad Stadium voor verbaasde reacties. Zo stelt het account Out of Context Football Manager dat de veldbestorming misschien wel het meest 'gênante' is wat het ooit heeft gezien.

📸 - All the players are running inside because the pitch invasion has started. pic.twitter.com/go4mlnbEpn — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) May 19, 2024 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



All the players are running inside because the pitch invasion has started. pic.twitter.com/QIh8ZUMVHR — KinG £ (@xKGx__) May 19, 2024 That Manchester City pitch invasion might be the most embarrassing thing I’ve ever seen — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) May 19, 2024

